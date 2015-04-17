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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:17 BJT

美股业绩：油田技术服务公司斯伦贝谢第一季营收下滑9%，拟裁员1.1万

“我们还预期，行业活动回暖后仍将远逊于此前水平，从而延长价格疲软期，”公司执行长Paal Kibsgaard在声明中称。

“勘探与生产支出明显缩水，已开始影响北美和国际市场的供应，预计今年下半年的供应形势将进一步收紧。”

斯伦贝谢预期，今年北美地区石油勘探与生产支出将下滑超过30%，国际市场则减少约15%。

路透3月报导称，由于原油价格 预料很快将再度下跌，美国页岩油生产商可能面临新一轮的支出缩减，进而伤及油田服务行业。

斯伦贝谢周四宣布计划进一步裁员11,000人后，今年宣布的总裁员规模达到20,000人，约占员工总数的15%。

该公司将2015年资本支出计划从30亿美元调降至25亿。

斯伦贝谢还表示，截止3月31日的第一季营收下滑近9%至102.5亿美元。

斯伦贝谢应占净利重挫38.8%至9.75亿美元。经调整后的每股盈余(EPS)为1.06美元，远高于分析师平均预期的0.89美元。

油田服务商股价表现与获利情况图表，请点选：here (完)
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