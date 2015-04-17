日美贸易：甘利明希望在今日决定是否与美国展开TPP正式双边谈判

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透东京4月17日 - 日本经济财政大臣甘利明表示，他希望在周五决定，是否与美国就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)展开正式双边谈判。
甘利明表示，他将在两国工作级别会谈结束后作出决定，但具体决定的时间还未确定。
他对记者表示，美国将贸易促进授权(TPA)议案提交国会，对此他表示欢迎。该提案将授权美国总统奥巴马进行自由贸易协定的谈判。甘利明称，希望美国国会能很快批准这项议案。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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