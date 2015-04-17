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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月17日

路透香港4月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7517港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收低6.84点，或0.04%，报18,105.77点。因企业盈利忧虑持续。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.880    3.02      51406            13.401       0.46
 中国铝业                      16.170    5.07      74792             5.014       0.28
 中国移动                      68.580   -0.64     294268           106.322       0.78
 中国人寿                      77.160    5.29      81091            39.875       1.08
 中石油                       136.370    4.11      55713            10.571       0.68
 中石化                        90.570    2.89      32779             7.021       0.58
 汇丰控股                      45.430   -1.00    2202289            70.432       0.05
 中电信                        73.330   -0.37      20122             5.684       1.32
 中国联通                      17.820   -0.72     209473            13.814       0.39
 兖州煤业                      10.700    3.18      81768             8.294       0.42
 华能国际                      52.190    1.72      25191            10.114       1.34
 南方航空                      46.460   -0.28      42718             7.203       2.61
 东方航空                      37.610    0.56       8667             5.831      -1.34
 中芯国际                       5.480   -1.62      17361             0.850      -0.05（完）
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