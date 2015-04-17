《独家新闻》巴西Petrobras的五年投资计划将削减20%--消息人士

* 2015-19年投资计划可能减至1,770亿美元

* 预计下月宣布2015-19年业务计划--消息人士

路透里约热内卢4月16日 - 直接了解讨论情况的消息人士周四对路透表示，巴西国家石油公司(Petrobras) 计划把五年投资计划较上一个五年削减20%。

腐败调查和油价重挫，影响该公司的投资计划。

如果降低20%，则其2015-2019年计划投资将减少440亿美元左右，降到大约1,770亿美元。Petrobras在2014-2018年业务计划中的投资目标是2,210亿美元。未获授权公开谈论的消息人士表示，新的投资计划预计下月宣布。

“可能会削减大约20%，”该人士表示，“这仍然是很强劲的投资计划，但鉴于其供应商正在受到调查，该计划对于现金流和公司业务能力的评估符合实际。”

Petrobras是全球负债最多、盈利能力最低的大型石油公司。

Petrobras的一名代表拒绝评论。(完)