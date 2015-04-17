《独家新闻》巴西Petrobras的五年投资计划将削减20%--消息人士

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
* 2015-19年投资计划可能减至1,770亿美元
* 预计下月宣布2015-19年业务计划--消息人士
路透里约热内卢4月16日 - 直接了解讨论情况的消息人士周四对路透表示，巴西国家石油公司(Petrobras) 计划把五年投资计划较上一个五年削减20%。
腐败调查和油价重挫，影响该公司的投资计划。
如果降低20%，则其2015-2019年计划投资将减少440亿美元左右，降到大约1,770亿美元。Petrobras在2014-2018年业务计划中的投资目标是2,210亿美元。未获授权公开谈论的消息人士表示，新的投资计划预计下月宣布。
“可能会削减大约20%，”该人士表示，“这仍然是很强劲的投资计划，但鉴于其供应商正在受到调查，该计划对于现金流和公司业务能力的评估符合实际。”
Petrobras是全球负债最多、盈利能力最低的大型石油公司。
Petrobras的一名代表拒绝评论。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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