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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:15 BJT

《香港重要政经日程》--4月17日-4月23日

================== 今日重要政经消息=================

4月17日（周五）

-- 长城汽车 公布首季业绩。

*-- 东江环保 公布首季业绩。

--09:35 卜蜂国际 股东特别大会。

--10:00 旭辉控股 股东周年大会。

--14:30 首长科技 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

4月20日（周一）

--11:00 长和 股东特别大会。

--14:30 和黄 股东特别大会。

4月21日（周二）

-- 公布3月份消费物价指数（CPI）。

-- 民生银行 公布首季业绩。

-- 华能国际电力 公布首季业绩。

4月22日（周三）

-- 金隅股份 公布首季业绩。

4月23日（周四）

-- 公布3-5月失业率。

-- 中国联通 公布首季业绩。

-- TCL多媒体 公布首季业绩。

-- 中石化上海石化 公布首季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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