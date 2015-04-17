《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
*工商时报：
--限电危机如何解决，经济部能源局长林全能与台电总经理朱文成表示，已修护台电中机组如期完成、并将延后部份岁修、加强运转维护、落实强化节电措施及推动需求面管理措施，预估6月大型机组完成岁修后，系统备转容量率可回升至7.2%左右。
--台湾今年1月底已经核准中国大陆商务部下辖的海峡两岸经贸交流协会（海贸会）来台设立办事处申请，成为第二家在台设点的大陆经贸团体。贸协人员透露，海贸会人员已经来台筹备设点事宜，并将于下周前往贸协拜会，惟办事处开幕日期尚未有明确的时间表。
--世界经济论坛（WEF）公布2015年全球资讯科技报告，其中依据网路整备度指数（NRI）评估资通讯竞争力评比的排行榜上，新加坡取代芬兰成为全球首强，台湾排名不升反降，今年掉至第18，较去年退步4名，并创下历年来最差成绩。
*经济日报：
--立法院今日院会原可望通过〞加薪四法〞中的三项修法草案，但〞新联盟政团〞昨天傍晚决定把法案拉下来协商，今天院会恐过不了关，基层劳工期盼藉由修法加薪也将再等上一个月。
--金融消费者投资纠纷将可采团体评议，由金管会指定的机构受理，处理程序可更快速，有助保障消费者权益，金管会并订出复杂性高风险商品定义，一旦属复杂型商品都须录音或录影，未来也可能限制销售对象。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料