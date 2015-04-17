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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月17日

*工商时报：

--限电危机如何解决，经济部能源局长林全能与台电总经理朱文成表示，已修护台电中机组如期完成、并将延后部份岁修、加强运转维护、落实强化节电措施及推动需求面管理措施，预估6月大型机组完成岁修后，系统备转容量率可回升至7.2%左右。

--台湾今年1月底已经核准中国大陆商务部下辖的海峡两岸经贸交流协会（海贸会）来台设立办事处申请，成为第二家在台设点的大陆经贸团体。贸协人员透露，海贸会人员已经来台筹备设点事宜，并将于下周前往贸协拜会，惟办事处开幕日期尚未有明确的时间表。

--世界经济论坛（WEF）公布2015年全球资讯科技报告，其中依据网路整备度指数（NRI）评估资通讯竞争力评比的排行榜上，新加坡取代芬兰成为全球首强，台湾排名不升反降，今年掉至第18，较去年退步4名，并创下历年来最差成绩。

*经济日报：

--立法院今日院会原可望通过〞加薪四法〞中的三项修法草案，但〞新联盟政团〞昨天傍晚决定把法案拉下来协商，今天院会恐过不了关，基层劳工期盼藉由修法加薪也将再等上一个月。

--金融消费者投资纠纷将可采团体评议，由金管会指定的机构受理，处理程序可更快速，有助保障消费者权益，金管会并订出复杂性高风险商品定义，一旦属复杂型商品都须录音或录影，未来也可能限制销售对象。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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