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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:25 BJT

中股业绩：华夏银行去年净利增约16%，拟发优先股募资不超过200亿元

路透上海4月17日 - 中国华夏银行股份有限公司 周五公告，2014年该行实现净利润179.81亿元人民币，同比增长约16%。同时计划发行不超过2亿股优先股，至多募资200亿元。

债务融资方面，华夏银行还计划发行400亿元金融债，期限不超过五年。此前有多家大型或股份制银行已经发行或计划发行优先股，规模多在数百亿元。

以下为该行其他主要指标：

指标 2014年底 2013年底

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不良贷款率(%) 1.09 0.90

拨备覆盖率(%) 233.13 301.53

资本充足率(%) 11.03 10.95

华夏银行周四收报17.16元，过去一个月累计上涨37.06%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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