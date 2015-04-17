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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月17日-4月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家    规模   发行细节
 4/20    1350   法国           标售国库券(BTF)
 4/21           西班牙         标售三个月和九个月期国库券
                               
 4/21           日本           加强流动性标售
 4/23           日本           标售三个月期贴现国库券
 4/23           日本           标售40年期公债
                               
 4/26    1350   法国           标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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