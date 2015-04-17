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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:41 BJT

《香港报摘》--经济日报4月17日

**头版头条**

--首支南下投资港股的内地公募基金--景顺长城沪港深精选基金的基金经理谢天翎表示，目前倾向均衡配置A股和港股，按基金设计换算初期约61亿港元投向港股，初期建仓步骤偏稳健，不会求快。

**其他**

--香港本地券商耀才证券 预计截至3月底止财年纯利按年增长31%至2亿港元，公司主席叶茂林称，大市成交若维持在近日高位，年初定下的新财年纯利目标3亿港元“略显保守”。

--上海昊海生物科技（新上市编号：6826）将于下周一至四公开招股，据其保荐人瑞银估计，昊海今年市盈率将介乎23.9-31.9倍。

--澳门博彩收入大收缩，银河娱乐 首季现金经营溢利（经调整EBITDA）按年大跌40%至23亿港元，按季亦跌14%，但符合市场预期。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 刘雅丽；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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