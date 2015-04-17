《台湾重要政经日程》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
=====================今日重要政经消息============================== 4/17(五) --09:00 立法院院会。 --10:30 科技部第八届杜聪明奖颁奖典礼。 ===================================================================== 4/20(一) --13:30 富兰德林证券举办台商大陆资金需求研讨会。 --16:00 台湾经济部公布3月外销订单。 4/22(三) --两岸三地经济日报财经高峰论坛。 --11:30 元大宝来投信记者会。 --08:30 主计总处公布3月季调失业率，上月为3.74%。 4/23(四) --16:00 经济部公布3月工业生产，上月为年增3.32%。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 4/28(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 --14:00 友达 第一季投资人说明会。 4/30(四) --08:30 台湾第一季GDP概估值。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 *5/3(日) --第十届两岸经贸文化论坛。 5/5(二) --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为年减0.61%。 --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 5/8(五) --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料