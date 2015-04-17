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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:42 BJT

《中国重要政经日程》--4月17日

==========================今日重要政经日程==========================

4/17（周五）

*--国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请发展改革委负责同志介绍2015年深化经济体制改革重点工作有关情况。

*--“2015中国城镇化高层国际论坛”在上海举办。

==========================近期重要政经日程==========================

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
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