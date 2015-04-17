《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周五(17日)9:30-10:30 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 3.14%-3.25% --预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均) --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国证监会党委书记、主席肖钢16日表示，在沪深300股指期货上市五周年的今天， 我们迎来了上证50和中证500股指期货的挂牌上市，这是中国金融期货衍生品市场体系建设 迈出的重要一步，必将为中国资本市场的稳健运行和改革创新注入新的动力。下一步，要坚 持服务实体经济的目标不动摇，加快改革创新，守住风险底线，稳步推进金融衍生品市场发 展。 --国家发改委16日发布《长江中游城市群发展规划》。发改委地区司副司长于合军表示 ，今年在全国经济下行压力比较大的情况下，长江中游城市群仍有望保持9%以上的经济增速 ，正在成为经济发展新常态下中国经济新的增长极。 --中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公 司和地下钱庄转移赃款的专项行动。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次