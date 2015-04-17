《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周五(17日)9:30-10:30 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 3.14%-3.25% --预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均) --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国证监会党委书记、主席肖钢16日表示，在沪深300股指期货上市五周年的今天， 我们迎来了上证50和中证500股指期货的挂牌上市，这是中国金融期货衍生品市场体系建设 迈出的重要一步，必将为中国资本市场的稳健运行和改革创新注入新的动力。下一步，要坚 持服务实体经济的目标不动摇，加快改革创新，守住风险底线，稳步推进金融衍生品市场发 展。 --国家发改委16日发布《长江中游城市群发展规划》。发改委地区司副司长于合军表示 ，今年在全国经济下行压力比较大的情况下，长江中游城市群仍有望保持9%以上的经济增速 ，正在成为经济发展新常态下中国经济新的增长极。 --中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公 司和地下钱庄转移赃款的专项行动。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料