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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:38 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
    
       
    --招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周五(17日)9:30-10:30
    --受访人数: 9位(银行、券商)
    --预测区间: 3.14%-3.25%
    --预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均)
    
       
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
      
    --中国证监会党委书记、主席肖钢16日表示，在沪深300股指期货上市五周年的今天，
我们迎来了上证50和中证500股指期货的挂牌上市，这是中国金融期货衍生品市场体系建设
迈出的重要一步，必将为中国资本市场的稳健运行和改革创新注入新的动力。下一步，要坚
持服务实体经济的目标不动摇，加快改革创新，守住风险底线，稳步推进金融衍生品市场发
展。
    --国家发改委16日发布《长江中游城市群发展规划》。发改委地区司副司长于合军表示
，今年在全国经济下行压力比较大的情况下，长江中游城市群仍有望保持9%以上的经济增速
，正在成为经济发展新常态下中国经济新的增长极。
    --中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公
司和地下钱庄转移赃款的专项行动。 (完)  
            
    
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