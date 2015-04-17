更新版 1-美股业绩：贝莱德第一季资金流入规模跳增，计划加强量化投资团队

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
**获利超预期**
贝莱德第一季净利升至8.22亿美元，合每股盈余4.84美元，上年同期分别为7.56亿美元和4.4美元。
贝莱德经调整后每股盈余4.89美元，超过汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的4.52美元。
截至第一季末，贝莱德管理资产规模升至4.8万亿美元，上年同期为4.4万亿美元。
美元升值给资产带来的汇率影响为814亿美元。
贝莱德股价周四收低1.19%至372.18美元。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/李爽 审校 张荻/戴素萍)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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