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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 08:52 BJT

更新版 1-美股业绩：贝莱德第一季资金流入规模跳增，计划加强量化投资团队

**获利超预期**

贝莱德第一季净利升至8.22亿美元，合每股盈余4.84美元，上年同期分别为7.56亿美元和4.4美元。

贝莱德经调整后每股盈余4.89美元，超过汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的4.52美元。

截至第一季末，贝莱德管理资产规模升至4.8万亿美元，上年同期为4.4万亿美元。

美元升值给资产带来的汇率影响为814亿美元。

贝莱德股价周四收低1.19%至372.18美元。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/李爽 审校 张荻/戴素萍)
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