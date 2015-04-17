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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:42 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日

**上海证券报**

--中国期货业协会下发通知，要求期货公司及其资产管理产品进入银行间债市，需向人行上海总部完成备案。

--浦发银行 公告称，副董事长、行长朱玉辰因身体原因辞去该行职务，拟提名该行党委副书记刘信义为行长人选。

--光伏巨头中国节能将入主桐君阁 ，重组后桐君阁将持有中国最大光伏企业中节能太阳能科技公司100%股权，后者估值为85.25亿元人民币，桐君阁拟以资产置换及定向增发等作为对价。

--泰亚股份 拟作价63亿元收购网游出身的恺英网络100%股权，公司主营业务由运动鞋鞋底变为互联网平台运营及互联网产品的研发与应用。

**东方早报**

--本周发行的25只新股冻结资金2.9万亿元，再创历史记录

**金融时报**

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，一季度中国境内非金融类投资者共对142个国家／地区进行直接投资，累计实现投资1,580.9亿元，同比增长29.6%，折合257.9亿美元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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