《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
**上海证券报**
--中国期货业协会下发通知，要求期货公司及其资产管理产品进入银行间债市，需向人行上海总部完成备案。
--浦发银行 公告称，副董事长、行长朱玉辰因身体原因辞去该行职务，拟提名该行党委副书记刘信义为行长人选。
--光伏巨头中国节能将入主桐君阁 ，重组后桐君阁将持有中国最大光伏企业中节能太阳能科技公司100%股权，后者估值为85.25亿元人民币，桐君阁拟以资产置换及定向增发等作为对价。
--泰亚股份 拟作价63亿元收购网游出身的恺英网络100%股权，公司主营业务由运动鞋鞋底变为互联网平台运营及互联网产品的研发与应用。
**东方早报**
--本周发行的25只新股冻结资金2.9万亿元，再创历史记录
**金融时报**
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，一季度中国境内非金融类投资者共对142个国家／地区进行直接投资，累计实现投资1,580.9亿元，同比增长29.6%，折合257.9亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料