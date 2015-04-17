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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:45 BJT

《交易视点》台债静候美国CPI数据指引，下档空间有限--元大宝来证

路透台北4月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场殖利率仍在区间内波动，主要关注今晚将公布的消费者物价指数，除了美国经济数据外，希腊债务问题也是影响公债避险需求的另一大因素。终场指标10年期公债收在1.8780%，与前一交易日殖利率下滑了2.2基点。

根据最新美国公布经济褐皮书显示经济活动依然在扩张，等待第二季天气因素消除之后较能看出实际经济活动面貌，但油价及强势美元影响之下，通膨短时间似乎很难看到明显提升，在六月美联储理事会前，可望从经济数据及新债标售结果反应市场气氛，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售利多已反应完毕，20年券买盘在2.14%附近很难进一步下探，但目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间为主，唯需注意目前殖利率位阶偏低，下档空间有限，等待今晚将公布的美国CPI数据为市场指引方向，预估5年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
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