《交易视点》台债静候美国CPI数据指引，下档空间有限--元大宝来证

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透台北4月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场殖利率仍在区间内波动，主要关注今晚将公布的消费者物价指数，除了美国经济数据外，希腊债务问题也是影响公债避险需求的另一大因素。终场指标10年期公债收在1.8780%，与前一交易日殖利率下滑了2.2基点。
根据最新美国公布经济褐皮书显示经济活动依然在扩张，等待第二季天气因素消除之后较能看出实际经济活动面貌，但油价及强势美元影响之下，通膨短时间似乎很难看到明显提升，在六月美联储理事会前，可望从经济数据及新债标售结果反应市场气氛，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售利多已反应完毕，20年券买盘在2.14%附近很难进一步下探，但目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间为主，唯需注意目前殖利率位阶偏低，下档空间有限，等待今晚将公布的美国CPI数据为市场指引方向，预估5年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料