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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 09:19 BJT

台湾热股：台积电盘初大跌2.7%，因第二季展望保守

路透台北4月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五盘初大跌2.7%，因上日公司公布财报虽略优于预期，但对第二季营运看法相当保守。

台积电周四估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%；市场此前预期其季度营收仍能较上季微幅成长3-5%。该公司第一季净利为790亿台币，较上年同期成长65%，较上季则减1.2%。

本地时间9:16，该股跌2.72%报143台币；台股加权指数 则跌0.62%。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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