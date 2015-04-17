台湾热股：台积电盘初大跌2.7%，因第二季展望保守

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透台北4月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五盘初大跌2.7%，因上日公司公布财报虽略优于预期，但对第二季营运看法相当保守。
台积电周四估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%；市场此前预期其季度营收仍能较上季微幅成长3-5%。该公司第一季净利为790亿台币，较上年同期成长65%，较上季则减1.2%。
本地时间9:16，该股跌2.72%报143台币；台股加权指数 则跌0.62%。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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