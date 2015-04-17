中国债市：银行间市场成员再添新丁，期货公司及其资管产品获准入市

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 中国银行间债市投资者队伍进一步扩大。中国期货业协会周四发布通知称，为进一步拓宽期货公司自有资金和资产管理产品的投资渠道，支持期货公司做优做强，经与中国人民银行确认，期货公司及其资产管理产品目前可以进入银行间债券市场。
通知指出，根据央行有关规定，期货公司及其资产管理产品，按规定向央行上海总部完成备案后，可进入银行间债市。
目前银行间债市成员包括银行、农信社、基金、保险、信托、券商、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(QFII)以及人民币合格境外机构投资者(RQFII)等绝大多数金融机构；此次期货公司获准入市后，银行间债市的市场成员已基本上实现了对金融机构的全覆盖。
中国期货业协会的通知并指出，期货公司及其资产管理产品申请备案进入银行间债市，除准备相关备案申请材料外，还要组建债券自营投资团队（简称自营团队）和资管产品债券投资团队（简称代客团队），团队成员分别为8名和7名。
期货公司应按照相关管理规定，在岗位设置、职责权限、操作规程上做到债券交易前、中、后台完全分离；自营与代客在资产、人员、系统、制度等方面完全分离；自营和代客在业务操作中前、中、后台完全分离。(完)
参看相关细节，请点选中国期货业协会网站 here
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料