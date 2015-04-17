中国个股：海航投资拟定向增发募资至多120亿，用于取得渤海信托等股权

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 纳入海航集团大版图不久的中国海航投资集团股份有限公司 周五公告，拟以不低于3.95元人民币/股的价格，非公开发行30.38亿股A股股票，至多募资120亿元，用于取得渤海信托和华安保险等多公司股权等。
具体资金使用方面，通过增资取得渤海信托32.43%股权35.32亿元；收购华安保险19.643%股权23亿元、收购新生医疗100%股权29.25亿元、其余32.43亿元用于补充流动资金。
海航投资称，控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权认购，认购金额不少于42亿元。除海航资本外，每一发行对象认购股份后，合计持有公司股份数量不得超过 发行后股本的20.00%。
本周稍早，海航集团旗下的另一上市公司--海南航空 发布公告，拟以不低于3.64元/股的价格，向包括海航航空集团在内的特定对象增发约66亿股A股股票，至多募资240亿元，用于引进飞机、收购股权等。
海航投资前身为亿城投资，今年2月更名为海航投资。因筹划重大事项，公司股票自2014年12月1日起停牌，停牌前收报4.77元，今日股票将复牌。(完)
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here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料