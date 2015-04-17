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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:54 BJT

中国个股：海航投资拟定向增发募资至多120亿，用于取得渤海信托等股权

路透上海4月17日 - 纳入海航集团大版图不久的中国海航投资集团股份有限公司 周五公告，拟以不低于3.95元人民币/股的价格，非公开发行30.38亿股A股股票，至多募资120亿元，用于取得渤海信托和华安保险等多公司股权等。

具体资金使用方面，通过增资取得渤海信托32.43%股权35.32亿元；收购华安保险19.643%股权23亿元、收购新生医疗100%股权29.25亿元、其余32.43亿元用于补充流动资金。

海航投资称，控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权认购，认购金额不少于42亿元。除海航资本外，每一发行对象认购股份后，合计持有公司股份数量不得超过 发行后股本的20.00%。

本周稍早，海航集团旗下的另一上市公司--海南航空 发布公告，拟以不低于3.64元/股的价格，向包括海航航空集团在内的特定对象增发约66亿股A股股票，至多募资240亿元，用于引进飞机、收购股权等。

海航投资前身为亿城投资，今年2月更名为海航投资。因筹划重大事项，公司股票自2014年12月1日起停牌，停牌前收报4.77元，今日股票将复牌。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站

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here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
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