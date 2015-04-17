《香港报摘》--信报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
**头版头条**
--港股急升，市传不少内地资金循非官方渠道流入香港，中国人民银行昨天声明，即日起至今年底联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院及国家外汇管理局，在全国范围内打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
**其他**
--恒生银行 投资产品及顾问业务主管李佩珊称，应机构投资者要求，恒生H股指数ETF 由年初至今增发单位数目已上升86%，资产净值累计上升18.78%，资产总值达962亿港元。
--恒盛地产 去年净亏损29.96亿元人民币，销售收入按年跌48.1%至42.63亿元，该股停牌两周复牌收跌0.94%，收报1.07港元。
--腾讯 旗下的微众银行与东亚银行 签订战略协议，是继华夏银行 后第二间合作的传统银行，微众银行发言人称，正积极寻找内地外资银行合作伙伴，不排除再与港资银行合作。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽； 审校 雷美珍/黄凯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料