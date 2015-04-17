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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:22 BJT

《香港报摘》--信报4月17日

**头版头条**

--港股急升，市传不少内地资金循非官方渠道流入香港，中国人民银行昨天声明，即日起至今年底联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院及国家外汇管理局，在全国范围内打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

**其他**

--恒生银行 投资产品及顾问业务主管李佩珊称，应机构投资者要求，恒生H股指数ETF 由年初至今增发单位数目已上升86%，资产净值累计上升18.78%，资产总值达962亿港元。

--恒盛地产 去年净亏损29.96亿元人民币，销售收入按年跌48.1%至42.63亿元，该股停牌两周复牌收跌0.94%，收报1.07港元。

--腾讯 旗下的微众银行与东亚银行 签订战略协议，是继华夏银行 后第二间合作的传统银行，微众银行发言人称，正积极寻找内地外资银行合作伙伴，不排除再与港资银行合作。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 刘雅丽； 审校 雷美珍/黄凯)
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