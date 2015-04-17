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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:04 BJT

美国债市：4月15日当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约4月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至4月15日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加38.61亿美元，至3.296兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加36.25亿美元，至2.967兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加2.03亿美元，至2,847.12亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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