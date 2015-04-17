全球金融：日美均认为，亚开行与世行可与亚投行合作贷款--日财相

路透华盛顿4月16日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本和美国一致认为，世界银行及亚洲开发银行(ADB)等全球性机构有可能与中国牵头新成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)进行贷款合作。

麻生太郎对记者表示，“我们在会晤中一致认为，亚投行需要...符合”公平性和治理方面的“全球高标准”。

他是在同美国财长杰克卢会晤、并出席20国集团(G20)财经领导人会议的第一天讨论后发表上述讲话的。(完)