全球金融：日美均认为，亚开行与世行可与亚投行合作贷款--日财相

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透华盛顿4月16日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本和美国一致认为，世界银行及亚洲开发银行(ADB)等全球性机构有可能与中国牵头新成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)进行贷款合作。
麻生太郎对记者表示，“我们在会晤中一致认为，亚投行需要...符合”公平性和治理方面的“全球高标准”。
他是在同美国财长杰克卢会晤、并出席20国集团(G20)财经领导人会议的第一天讨论后发表上述讲话的。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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