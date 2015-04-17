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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:00 BJT

《交易视点》台债等待美债突破区间--群益金鼎证券

路透台北4月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四因美债仍持续盘整，市场连当冲意愿都没有，五年券104/6期 仅成交19亿。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。十年券104/5期 区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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