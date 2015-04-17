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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:18 BJT

金属期市：伦敦期锡周线跌幅或高达11%，因需求迟滞而承压

行业组织ITRI周四表示，锡价下挫可能促使主要出口国印尼以及中国的一些炼厂减产。

1132GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.1%报每吨6,066美元，守住前一日1.8%的涨幅。铜价本周或上涨0.5%，矿山产量下降支撑价格。

上海期交所6月期铜合约 升1.4%报每吨43,760元人民币(7,064美元)；期铅 跳涨2.2%，在突破200日移动均线后出现的技术性买盘予以支撑。

美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周四对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。

根据路透在中国最大贸易博览会上进行的一项调查，超过半数的中国出口商预计，随着生产成本高涨以及欧洲市场需求的走软，当前的贸易放缓局面还将持续至少六个月。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰)
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