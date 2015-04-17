金属期市：伦敦期锡周线跌幅或高达11%，因需求迟滞而承压

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
行业组织ITRI周四表示，锡价下挫可能促使主要出口国印尼以及中国的一些炼厂减产。
1132GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.1%报每吨6,066美元，守住前一日1.8%的涨幅。铜价本周或上涨0.5%，矿山产量下降支撑价格。
上海期交所6月期铜合约 升1.4%报每吨43,760元人民币(7,064美元)；期铅 跳涨2.2%，在突破200日移动均线后出现的技术性买盘予以支撑。
美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周四对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。
根据路透在中国最大贸易博览会上进行的一项调查，超过半数的中国出口商预计，随着生产成本高涨以及欧洲市场需求的走软，当前的贸易放缓局面还将持续至少六个月。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料