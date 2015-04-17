《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：总理视察工行和国开行，敦促银行加大经济支持力度--消息

多位消息人士周五透露，中国总理李克强今日视察工商银行和国家开发银行，敦促银行加大对实体经济的支持力度。

--中国政策：加大简政放权力度扩大口岸开放，促外贸稳定增长--国务院

为支持外贸发展，中国国务院周五发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

--中国能源：3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比降2.2%--国家能源局

中国国家能源局公布，3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比下降2.2%；首季全社会用电量则同比增长0.8%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合一季度数据看，用电量增速放缓首先反映工业运行不容忽视的下行压力。

--中国财政：今年中央本级“三公”经费预算较去年预算下降11.7%--财政部

中国财政部周五公布，中央本级2015年“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）预算63.16亿元人民币，比2014年年初预算减少8.35亿元，下降11.7%。

--中国投资：上半年铁路、公路水路固定资产投资增速将在8%左右--交通部

中国交通运输部周四表示，交通基础设施建设仍然是实现经济稳增长目标的重要推动力量，预计今年上半年铁路、公路、水路固定资产投资将保持8%左右的较快增长，全年交通运输经济运行有望保持基本平稳。

--中国反腐：中国电信集团原副总经理冷荣泉涉嫌违纪遭调查--中纪委

中国中央纪委监察部周五宣布，中国电信集团公司原副总经理冷荣泉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国金融：银监会创新部副主任杨晓军将加入陆金所，担任副董事长

互联网金融行业的快速发展正吸引更多监管人士的加盟。中国平安旗下陆金所周四向路透证实，银监会创新部副主任杨晓军将担任陆金所副董事长。

--中国金融：银监会暂停执行银行业信息技术风控指南，待完善后执行

中国银监会联合工信部近日下发通知表示，将暂停执行银行业应用安全可控信息技术推进指南，并在修改完善后重新发布实施。

--中国期货：原油和铁矿石期货保税交割业务暂免增值税--财政部

中国财政部周四称，自今年4月起，通过上海国际能源交易中心交易的原油期货保税交割业务及大连商品交易所交易的铁矿石期货交割业务暂免增值税。

--台湾金融：寿险公会称寿险业2015年第一季总保费收入年减0.4%

台湾寿险公会表示，2015年第一季寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期减少0.4% ，其中初年度保费收入(FYP)年减14.8%。

--《台湾金融市场一周展望》沪、港股吸睛又吸金，半导体展望蒙忧令台股独沉吟

在中国、香港股市连续大涨的吸金效应下，台湾电子龙头股台积电本周对第二季展望则令市场大失所望，连带拖累产业链和大盘蒙忧。分析师预估，台股下周料进入财报公布的后半段，料暂时难脱龙头股展望不佳的向下修正。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》中国可适时推出前瞻指引调控

中国一季度较弱宏观数据披露后，市场的悲观反应与政府部门的自信形成了较强的对比。市场从投资、财政收支、进出口、M2等指标的下滑出发，对降息降准等宽松政策形成较强的预期，股债双牛；但政府以失业率、居民可支配收入和环保等指标为基础，却对经济总体较为自信。

--中国债市：银行间市场成员再添新丁，期货公司及其资管产品获准入市

中国银行间债市投资者队伍进一步扩大。中国期货业协会周四发布通知称，为进一步拓宽期货公司自有资金和资产管理产品的投资渠道，支持期货公司做优做强，经与中国人民银行确认，期货公司及其资产管理产品目前可以进入银行间债券市场。

--中国货币市场：预期宽松主要回购利率延续小幅跌势，关注缴税影响

中国银行间市场周五风平浪静，隔夜和七天期回购利率延续小幅跌势。目前来看，市场对未来资金预期整体较为宽松，惟资金价格已至阶段低位，再下行动力渐弱。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略上行，市场瞩目周末政策动向

中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)略上行；今日续发的三年国债需求一般，表明短期内债市仍受制于利率债的供给压力，且股市持续火爆也压制人气，不过对于宽松政策近期将再次出手的预期犹存，尤其是在周末来临前，收益率上行动力亦不足。

--新债招标：中国三年续发国债收益率3.2109%，略高于预期--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值。业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.2688%，投标倍数1.67倍。

--中国新债：原定下周四招标的江苏地方债可能推迟发行--消息人士

多位消息人士周五透露，原定下周四(23日)招标的中国江苏省今年首批地方政府债，可能会推迟发行，但未明确具体原因。该债亦为今年首只计划发行的地方债。

--中国票据市场：资金充裕转贴利率本周续降逾30bp，大跌过后买气渐淡

受中国银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场本周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。

【外汇】

--人民币汇率：3月实际与名义有效汇率升值0.96%与2.01%，续创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。

--中国汇市：人民币早盘创近一个月新高后升幅缩窄，周末临近获利盘涌出

人民币兑美元即期周五早盘创近一个月新高后涨幅缩减，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员表示，中国总理有关不希望人民币继续贬值的表态，继续提振人民币走势；不过周末临近部分获利了结盘涌出，令汇价冲高回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量

中国股市沪综指周五收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱，目前行情仍处于惯性上攻阶段，但监管层近日表态已现微妙变化，短期市场存在冲顶风险。

--《技术分析》中国股市沪综指加速冲顶，谨防空头能量突然释放

中国股市沪综指 .SSEC 本周继续震荡中大幅攀升，成交额再见历史天量，市场情绪呈现白热化状态，大盘似进入短中线共振加速冲顶阶段，市场风险明显上升。

--中国证券：公募基金和券商资管可参与融券，标的券增至1,100只

中国证券业协会及沪深证交所周五发布通知称，支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易。

--《中国大宗商品综述》煤价深陷低谷脱身难，抢滩出口市场竟成新出路

中国煤炭价格已经跌至九年低位，而因中国政府对进口煤政策的升级，3月中国煤炭进口量同比均出现不同程度下滑，这给跌跌不休的中国煤价吹来一丝暖风，但深陷低谷的煤价要想触底反弹恐未到时候。

--中国能源：2014年石油新增探明储量稳定，天然气等新储量大增-国土部

中国国土资源部数据显示，2014年中国新增石油探明储量连续第八次超过10亿吨门槛，至10.61亿吨，处于稳定增储期。

--中国个股：海航投资拟定向增发募资至多120亿，用于取得渤海信托等股权

纳入海航集团大版图不久的中国海航投资集团股份有限公司周五公告，拟以不低于3.95元人民币/股的价格，非公开发行30.38亿股A股股票，至多募资120亿元，用于取得渤海信托和华安保险等多公司股权等。

--中股业绩：华夏银行去年净利增约16%，拟发优先股募资不超过200亿元

中国华夏银行股份有限公司周五公告，2014年该行实现净利润179.81亿元人民币，同比增长约16%。同时计划发行不超过2亿股优先股，至多募资200亿元。

--中港个股：复星医药拟向中国人寿等定增，募资至多58亿元部分用于偿债

中国上海复星医药（集团）股份有限公司周五公告称，拟向中国人寿等八家机构投资者定向增发募资至多58亿元人民币，用于偿还债务及补充流动资金。

--中国汽车：麦肯锡建议给进口电动车补贴及免税等优惠，以刺激消费需求