永安期货：中国期指主力空方离场意图明显

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
以下内容节选自4月17日的《期货日报》：
沪深300期指IF1504合约周四收盘报4,521.2点，创上市以来新高。基差方面，远月合约较现货指数升水有所扩大，但月间价差继续缩小，1509合约较近月合约贴水，说明市场对中线行情仍不看好。
量能方面，本周沪深300期指总成交量有所扩大，周三达到194.29万手，为1月20日以来新高。除了交割因素，上证指数在创新高后波动加大，导致投资者对后期走势产生担忧心理，短线交易增多。沪深300期指总持仓量继续回落，周四虽然资金小幅回流，但总持仓已经位于22万手下方。上证50和中证500股指期货周四上市对沪深300指数股指期货资金有一定分流。中证500期指总持仓量7,940手，上证50期指总持仓量33,464手。(完)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料