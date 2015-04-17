版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:14 BJT

永安期货：中国期指主力空方离场意图明显

以下内容节选自4月17日的《期货日报》：

沪深300期指IF1504合约周四收盘报4,521.2点，创上市以来新高。基差方面，远月合约较现货指数升水有所扩大，但月间价差继续缩小，1509合约较近月合约贴水，说明市场对中线行情仍不看好。

　　量能方面，本周沪深300期指总成交量有所扩大，周三达到194.29万手，为1月20日以来新高。除了交割因素，上证指数在创新高后波动加大，导致投资者对后期走势产生担忧心理，短线交易增多。沪深300期指总持仓量继续回落，周四虽然资金小幅回流，但总持仓已经位于22万手下方。上证50和中证500股指期货周四上市对沪深300指数股指期货资金有一定分流。中证500期指总持仓量7,940手，上证50期指总持仓量33,464手。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐