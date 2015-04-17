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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:17 BJT

期货日报：国际原油大涨刺激国内石化品种价格集体走强

以下内容节选自4月17日的《期货日报》：

受美国原油库存增量低于预期等利好刺激，久未表现的美国WTI油价大涨5%以上，并创下今年以来的价格新高。截至15日收盘，纽约商品交易所（NYMEX）主力5月合约价格上涨3.1美元/桶，收于56.39美元/桶，涨幅为5.82%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.89美元/桶，收于60.32美元/桶，涨幅为3.23%。

　　原油的连续反弹，也带动了国内相关石化下游品种价格集体走强。截至16日收盘，素有“小原油”之称的甲醇期货以4.01%的涨幅冠绝国内商品期货市场，塑料、PVC、PTA、沥青等品种也都出现了超过1%以上的涨幅。

“从产业链格局看，这波油价的反弹对于PTA的刺激作用会更大一些。”浙江远大物产投研总监石浙明认为，从上游原油到PTA，链条非常短，原油价格上涨会快速向PTA释放。而其他化工品，如塑料、PVC等品种与原油价格走势有一定的关联度，但在目前的市场格局下，其会更多受到终端消费等方面的影响。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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