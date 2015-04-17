期货日报：国际原油大涨刺激国内石化品种价格集体走强

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
以下内容节选自4月17日的《期货日报》：
受美国原油库存增量低于预期等利好刺激，久未表现的美国WTI油价大涨5%以上，并创下今年以来的价格新高。截至15日收盘，纽约商品交易所（NYMEX）主力5月合约价格上涨3.1美元/桶，收于56.39美元/桶，涨幅为5.82%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.89美元/桶，收于60.32美元/桶，涨幅为3.23%。
原油的连续反弹，也带动了国内相关石化下游品种价格集体走强。截至16日收盘，素有“小原油”之称的甲醇期货以4.01%的涨幅冠绝国内商品期货市场，塑料、PVC、PTA、沥青等品种也都出现了超过1%以上的涨幅。
“从产业链格局看，这波油价的反弹对于PTA的刺激作用会更大一些。”浙江远大物产投研总监石浙明认为，从上游原油到PTA，链条非常短，原油价格上涨会快速向PTA释放。而其他化工品，如塑料、PVC等品种与原油价格走势有一定的关联度，但在目前的市场格局下，其会更多受到终端消费等方面的影响。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料