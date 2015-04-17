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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:22 BJT

国泰君安期货：沪银合约“买6抛12”套利空间大

以下内容节选自4月17日的《期货日报》：

在经历前期价格重心下移之后，近期白银市场进入相对均衡期，近两个交易日由于美国数据不佳，美元回调，白银再现反弹。但我们认为上方阻力较大，单边投资者可高抛低吸，对套利者而言，沪银“买6抛12”的套利机会或来临。

去年年底至今年一季度，由于银价低迷、环保减产等原因，国内白银上游原料包括铅银矿、阳极泥的供应再度趋紧，冶炼商也多有检修停产，令国内现货供应偏紧。目前市场上已有套利商看到期现套利机会，积极采购白银现货，而对今年可能重现2014年上半年沪银近高远低的价差结构，市场预期也较强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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