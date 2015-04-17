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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:28 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元难以攻上0.7800，市况偏淡

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    * 澳元兑美元难以攻上0.7800，目前报0.7793/96
    * 新西兰元下跌，一开始先是遭遇获利了结，但此后买盘稀缺
    * 欧元兑澳元受追捧，上涨0.40%
    * 隔夜利率交换暗示，澳洲降息机率从56%小升至61%
    * 下周二政府官员谈话及澳洲央行4月会议纪录，以及下周三的第一
季CPI数据，将左右市场预期
    *　支撑位为50日移动均线切入位0.7732，周四高位0.7823为阻力位
(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)
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