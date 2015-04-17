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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:30 BJT

中港个股：复星医药拟向中国人寿等定增，募资至多58亿元部分用于偿债

路透上海4月17日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周五公告称，拟向中国人寿 等八家机构投资者定向增发募资至多58亿元人民币，用于偿还债务及补充流动资金。

公告指出，本次募集资金净额中的36亿元用于偿还带息债务，剩余部分将用于补充流动资金；发行对象为中国人寿 、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新和亿利资源，发行对象均以现金认购本次发行的股票。

根据发行价格23.50元/股计算，本次非公开发行数量不超过2.468亿股，其中中国人寿认购数量为5,106.383万股。

公司指出，通过本次非公开发行募集资金偿还带息债务及补充流动资金，能够缓解短期资金压力和优化负债结构，增强资信实力。

复星医药因策划非公开发行A股事项，自3月30日起停牌，停牌前A股收报24.79元，今日复牌后开盘即报涨停价27.27元。(完)

参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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