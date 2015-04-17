中国个股：桐君阁拟收购国内大型光伏电站企业，标的估值85.3亿元

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 中国制药企业重庆桐君阁股份有限公司 周五公告称，拟透资产置换及定向增发股份等方式，收购国内最大光伏电站企业之一的中节能太阳能科技公司100%股权，收购标的交易价格为85.25亿元人民币，并拟增发股份募集配套资金。
公告指出，本次交易包括四个交易环节，即资产置换、定向增发购买资产、股份转让及募集配套资产，其中前三个是互为条件，同时进行。
首先是桐君阁以其全部资产负债与中节能太阳能股东置换，置出资产作价4.852亿元，抵扣部分购买资产价款，剩余的80.398亿元价款，桐君阁以每股11.06元价格向中节能太阳能股东发行约7.27亿股作为对价支付。中节能太阳能的股东将取得的置出资产及3亿元现金受让桐君阁目前大股东太极集团 持有的桐君阁20%股份。
桐君阁还拟向不超过10名特定对象定向增发股份，募集不超过28.42亿元资金，用于13个光伏电站项目。
桐君阁公告称，本次交易将导致公司控制权发生变更，交易完成后，央企中国节能环保集团直接及间接共计持有上市公司38.55%股份，取代太极集团成为新控股股东。
中节能太阳能目前主营业务为太阳能光伏发电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售，截止去年底，中节能太阳能公司已运营的光伏电站装机总规模1.23GW。中节能太阳能所有股东承诺2015-2017年三年该公司净利至少有4.5亿、5.5亿元和6.5亿元。
本次交易的财务顾务为西南证券 和摩根士丹利华鑫证券，后者为摩根士丹利 中国合资投行。
桐君阁自去年12月中开始持续停牌，筹划资产重组事宜，上一交易日收报14.3元。今日复牌，开盘即告涨停，报15.73元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料