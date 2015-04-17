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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:34 BJT

中国个股：桐君阁拟收购国内大型光伏电站企业，标的估值85.3亿元

路透上海4月17日 - 中国制药企业重庆桐君阁股份有限公司 周五公告称，拟透资产置换及定向增发股份等方式，收购国内最大光伏电站企业之一的中节能太阳能科技公司100%股权，收购标的交易价格为85.25亿元人民币，并拟增发股份募集配套资金。

公告指出，本次交易包括四个交易环节，即资产置换、定向增发购买资产、股份转让及募集配套资产，其中前三个是互为条件，同时进行。

首先是桐君阁以其全部资产负债与中节能太阳能股东置换，置出资产作价4.852亿元，抵扣部分购买资产价款，剩余的80.398亿元价款，桐君阁以每股11.06元价格向中节能太阳能股东发行约7.27亿股作为对价支付。中节能太阳能的股东将取得的置出资产及3亿元现金受让桐君阁目前大股东太极集团 持有的桐君阁20%股份。

桐君阁还拟向不超过10名特定对象定向增发股份，募集不超过28.42亿元资金，用于13个光伏电站项目。

桐君阁公告称，本次交易将导致公司控制权发生变更，交易完成后，央企中国节能环保集团直接及间接共计持有上市公司38.55%股份，取代太极集团成为新控股股东。

中节能太阳能目前主营业务为太阳能光伏发电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售，截止去年底，中节能太阳能公司已运营的光伏电站装机总规模1.23GW。中节能太阳能所有股东承诺2015-2017年三年该公司净利至少有4.5亿、5.5亿元和6.5亿元。

本次交易的财务顾务为西南证券 和摩根士丹利华鑫证券，后者为摩根士丹利 中国合资投行。

桐君阁自去年12月中开始持续停牌，筹划资产重组事宜，上一交易日收报14.3元。今日复牌，开盘即告涨停，报15.73元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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