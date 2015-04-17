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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:32 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元盘初受追捧，亚洲盘料受阻于1.0800

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    * 欧元兑美元亚洲盘初上涨0.2%，投资人再度先抛售美元
    * 希腊局势的不确定性罩顶
    * 动能指标偏多，五日、10日和20日移动均线交叉
    * 20日波林格区间中性，表明区间交投而非呈现趋势
    * 稍早低位1.0754和20日移动均线切入位1.0800为初步支撑和阻力位
    * 图表：link.reuters.com/gys54w   
(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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