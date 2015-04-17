香港个股：弘毅出售石药集团股份予机构投资者和石药管理层，全身而退

路透香港4月17日 - 中国原料药及成药制造商--石药集团有限公司 周五称，其主要股东卓择在市场上配售97.8亿港元的股份，同时将余下股份转让予蔡东晨在内的石药管理层。

卓择为联想控股旗下弘毅投资的子公司，本次减持为弘毅出售其在石药集团全部持股。

石药集团在联交所一份声明中称，卓择透过三家子公司在市场配售合共约13.68亿股股份，作价每股7.15港元，套现97.8亿港元。本次减持后，卓择在石药集团的持股量由41.07%减少至17.97%。

同时，卓择的控股公司--进扬有限公司将被转让予联诚控股有限公司及北京中宜和合众投资管理中心，致使联诚及中宜将透过卓择合共持有石药集团17.91%权益。

联诚为石药集团执行董事兼公司主席蔡东晨的企业，中宜的受益人包括石药集团的雇员及高级管理层，当中包括蔡东晨。

配售价定于区间高端，亦较周四收市价7.48港元折让4.4%。据路透周四获得的销售文件显示，卓择原以每股7.03-7.15港元配售约13.68亿股股份。

石药集团又表示，接获蔡东晨的通知，其于周四以平均价约7.42港元在市场上出售约90万股股份，涉资约667.8万港元。

石药集团前称中国制药，于2013年在弘毅投资的支持下整体收购母公司资产，这次弘毅投资全身而退，亦标志着石药集团的管理层收购（Management Buy-Out）彻底完成。

石药集团周五开低1.47%后转升，香港时间09:31，升1.07%，报7.56港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)