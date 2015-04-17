港报财经评论：股神乱吹嘘，成败见真章--信报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
股神乱吹嘘，成败见真章/ 习广思
每次遇上港股大升浪，总会涌现一批又一批街坊股神、少年股神，但今次被某些传媒“煲”起的股神，却稍嫌“骑呢”。有杂志封面声称，楼评家汤文亮因大手把持有的汇控 “换马”至港交所 ，因而被封为2015年新股神。投资市场高手云集，正牌股神毕非德不知看到这杂志封面有何感想？汤文亮早前高调评论楼市，称细价楼最快6个月内“爆煲”大跌，理据是估计现时每一间财务公司最少有10个为四按物业，以目前1,200间财务公司推算，市场最少有1.2万个四按物业，形容对楼市是“火药库”。由是推论，快则3个月，慢则6个月，这个危机一定会爆发。以上推论，已被地产公司研究部正式数据所推翻，皆因近几年来，三按以上物业不足1,000宗，与1.2万宗估计数字相去甚远。汤文亮又称，与分析员陆东都齐齐看好港交所前景。一个被指是“断估无痛苦”的楼评家，一个则是过气明星，在大升市前的3月把基金清盘的基金经理。两位仁兄突然高调“互笠高帽”，如此看来似乎相当搞笑。
与其关注这些无谓笑料，倒不如留意真正的投资大师，看看港产基金经理谢清海旗下惠理价值基金的表现，就会明白何以该公司的AUM能够年年递增，无论任何市况，其表现总能跑赢大市。该基金以股息再投资表现计，惠理价值基金自1993年以来上升了2743%，今年截至2月也升了6.5%，2012年至2014年，正回报分别是14%、11.2%及13.5%，在普遍中港基金输到飞起的2011年，仅跌17%，已比一众蚀逾20%的土炮基金好得多。最强劲是2009年金融海啸过后，一年赢82.9%。
土炮基金能够在东南亚以至海外都受到投资者关注，殊不容易，海外基金投资者包括Fundoffunds最重视长期稳定表现，哪管你知名度有多高，基金经理表现不济就是不济；因此，惠理多年来都获港资、外资投资者追捧，实是有真材实料，不是靠“吹”的。惠理价值基金投资核心理念是价值投资，在今时今日追表现的市场潮流下更显难能可贵，能够平衡基金表现与能够忍受股价不升的投资理念，实在不容易。
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美元走势与市场情绪背驰/ 苏子
美元兑日圆自3月上旬触及122.02高位后便陷入窄幅横行的格局，暂时方向不明；最近两个交易天，美元兑日圆下试至118.75水平附近已获得不俗的承接力，由于此水平与20天线保历加通道的118.80底部支持相若，因此，若汇价未能在昨晚或今日内顺利跌破此底部支持波动及收市，预料稍后将有甚高机会升回通道中轴阻力（119.70）及120心理关口以上，并考验120.60的通道顶部阻力位。换言之，即继续以上落市的走势模式运行。其实，早前美元再次转强时，美元兑日圆应不难继续走高并挑战上月20日的121.20高位阻力，可惜在本周初仅升至120.84高位便乏力再升，最后在日线图上呈现近似十字星的待变形态收市，前天及昨天美元兑日圆曾下破119关口，幸而破位后119关口很快失而复得。
从价位走势上看，由于美元兑日圆一直未能借助市场看好美元的情绪顺利挑战2007年的124.16高位阻力，即走势与市场情绪呈现背驰的不利讯号，故美元兑日圆稍后跌破近日获得不俗支持的20天保历加通道底部支持，并考验上月30日的118.30低位支持，甚至2月3日的116.85低位支持的可能性不容抹煞。换言之，若稍后美元兑日圆顺利跌破上述通道的底部支持，预料会结束目前的上落市走势，并向下展开较明确的趋势市。
由于早前联储局把美国今年的GDP增长预期自2.6%至3%下调至2.3%至2.7%，而IMF本周二亦把美国最新的GDP增长下调至3.1%。市场则把这些消息解读为联储局提前加息的可能性大幅下降，因此，亦解释了为何近期美元未能向上展开更有力的上升浪，美汇指数仅升至100心理关口附近，尚差1点子才能正式触及100心理关口，最后更在日线图以射击之星不利形态回落了。美汇指数目前跌至20天平均线支持（97.90）附近已见回稳过来，如稍后继续稳守之上波动，预料100的心理关口仍有机会再次面临考验，否则提防市场看好美元的情绪出现改变，使美元向下作出更深的调整。
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料