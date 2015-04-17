港报财经评论：股神乱吹嘘，成败见真章--信报4月17日

股神乱吹嘘，成败见真章/ 习广思

每次遇上港股大升浪，总会涌现一批又一批街坊股神、少年股神，但今次被某些传媒“煲”起的股神，却稍嫌“骑呢”。有杂志封面声称，楼评家汤文亮因大手把持有的汇控 “换马”至港交所 ，因而被封为2015年新股神。投资市场高手云集，正牌股神毕非德不知看到这杂志封面有何感想？汤文亮早前高调评论楼市，称细价楼最快6个月内“爆煲”大跌，理据是估计现时每一间财务公司最少有10个为四按物业，以目前1,200间财务公司推算，市场最少有1.2万个四按物业，形容对楼市是“火药库”。由是推论，快则3个月，慢则6个月，这个危机一定会爆发。以上推论，已被地产公司研究部正式数据所推翻，皆因近几年来，三按以上物业不足1,000宗，与1.2万宗估计数字相去甚远。汤文亮又称，与分析员陆东都齐齐看好港交所前景。一个被指是“断估无痛苦”的楼评家，一个则是过气明星，在大升市前的3月把基金清盘的基金经理。两位仁兄突然高调“互笠高帽”，如此看来似乎相当搞笑。

与其关注这些无谓笑料，倒不如留意真正的投资大师，看看港产基金经理谢清海旗下惠理价值基金的表现，就会明白何以该公司的AUM能够年年递增，无论任何市况，其表现总能跑赢大市。该基金以股息再投资表现计，惠理价值基金自1993年以来上升了2743%，今年截至2月也升了6.5%，2012年至2014年，正回报分别是14%、11.2%及13.5%，在普遍中港基金输到飞起的2011年，仅跌17%，已比一众蚀逾20%的土炮基金好得多。最强劲是2009年金融海啸过后，一年赢82.9%。

土炮基金能够在东南亚以至海外都受到投资者关注，殊不容易，海外基金投资者包括Fundoffunds最重视长期稳定表现，哪管你知名度有多高，基金经理表现不济就是不济；因此，惠理多年来都获港资、外资投资者追捧，实是有真材实料，不是靠“吹”的。惠理价值基金投资核心理念是价值投资，在今时今日追表现的市场潮流下更显难能可贵，能够平衡基金表现与能够忍受股价不升的投资理念，实在不容易。

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美元走势与市场情绪背驰/ 苏子

美元兑日圆自3月上旬触及122.02高位后便陷入窄幅横行的格局，暂时方向不明；最近两个交易天，美元兑日圆下试至118.75水平附近已获得不俗的承接力，由于此水平与20天线保历加通道的118.80底部支持相若，因此，若汇价未能在昨晚或今日内顺利跌破此底部支持波动及收市，预料稍后将有甚高机会升回通道中轴阻力（119.70）及120心理关口以上，并考验120.60的通道顶部阻力位。换言之，即继续以上落市的走势模式运行。其实，早前美元再次转强时，美元兑日圆应不难继续走高并挑战上月20日的121.20高位阻力，可惜在本周初仅升至120.84高位便乏力再升，最后在日线图上呈现近似十字星的待变形态收市，前天及昨天美元兑日圆曾下破119关口，幸而破位后119关口很快失而复得。

从价位走势上看，由于美元兑日圆一直未能借助市场看好美元的情绪顺利挑战2007年的124.16高位阻力，即走势与市场情绪呈现背驰的不利讯号，故美元兑日圆稍后跌破近日获得不俗支持的20天保历加通道底部支持，并考验上月30日的118.30低位支持，甚至2月3日的116.85低位支持的可能性不容抹煞。换言之，若稍后美元兑日圆顺利跌破上述通道的底部支持，预料会结束目前的上落市走势，并向下展开较明确的趋势市。

由于早前联储局把美国今年的GDP增长预期自2.6%至3%下调至2.3%至2.7%，而IMF本周二亦把美国最新的GDP增长下调至3.1%。市场则把这些消息解读为联储局提前加息的可能性大幅下降，因此，亦解释了为何近期美元未能向上展开更有力的上升浪，美汇指数仅升至100心理关口附近，尚差1点子才能正式触及100心理关口，最后更在日线图以射击之星不利形态回落了。美汇指数目前跌至20天平均线支持（97.90）附近已见回稳过来，如稍后继续稳守之上波动，预料100的心理关口仍有机会再次面临考验，否则提防市场看好美元的情绪出现改变，使美元向下作出更深的调整。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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