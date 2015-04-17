港报财经评论：估值趋提升，内银水位足--经济日报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
估值趋提升，内银水位足/ 林瑞芬
本月初北水大举南下后，中港两地股市的互相影响性有更紧密趋势。谷到爆的中国内地创业板股指数开始见调整，指数暂时受制2,596高位，昨收2,484。个股方面，曾升至近百倍PE的用友网络在3月25日筑顶回落，其子公司畅捷通 则坐火箭式上升，两者PE拉近，似乎南下资金令相对便宜中、小型港股轻易被炒上，间接分流中国内地部分炒作资金，纾缓中国内地高估值股份炒过龙的风险。
港股目前尚在消化早前急升浪，暂受制于28,000阻力。技术上，恒指守26,300至26,400料无大碍，昨收报27,739，升0.4%。国指则在15,000阻力前消化即市超买情况，为突破15,000作好准备，昨收报14,720，升1.7%，而国指裂口支持力强。憧憬国指抽升，动力来自H股价折让趋收窄外，预计内银股的估值提升，也是主要动力之一。 上证昨再创52周新高，收报4,194，升2.7%；工行、招行升3.5%及5.3%。早在2月已提出内银股的估值有提升机会，有买趁早。现在看来，预期料快应验。观乎走势，中行 强势涨破4.5港元中期阻力，已率先突破2007年高位，乐观推论，突破三角形的量度升幅可见8港元。外资行还未有提出过如此高的目标水平，但中信证券刚给中行7.8港元目标价，与技术指标脗合，可作为想像空间。中行强于同业的原因，或许与市场对该行充分受惠人民币国际化与一带一路国策战略有关。据统计，该行是中国商业银行中海外业务规模最大，收入贡献最高者（2014年利润贡献度达23%。在中国企业对外投资热提升，而一带一路确能带动该行本外币授信、结算清算、债券承销等业务金融服务）皆可视为中行的潜伏催化剂。今周曾提出追涨内银可选工行 。结果，周初至今，工行累计涨近11%，突破中期降轨6港元阻力，突破讯号明确，如无意外，工行可随中行挑战2007年高位7.35港元。这是否终点？在目前中资股强势下，配合走势图看，突破6港元三角形阻力的量度升幅约至11港元。
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中小贷好做，瀚华轻注买/ 余少文
中国内地股市走高，带动国企指数上冲，阻力位14,800点。至于领导人重申加大定向调控，中小企仍然是焦点所在，有望带动中小贷，留意瀚华金控 。原以为A股和国指要整固，但A股昨日立即走高，当中上证综合指数逼近4,200点，全日升110点或2.7%，收报4,194点，沪深两市成交额合计超过1.2万亿人民币。而国企指数亦升248点或1.7%，收报14,720点，成交额409亿人民币，70%主板H股随大市上升；至于红筹指数升63点或1.2%，收报5,323点，成交额近120亿人民币。
昨日已指出，总理李克强指经济下行压力增加，要加大定向调控，而近期的数据显示，整体经济表现确实差，首季GDP增7%是否有水份，见仁见智。但经济差，中小企的情况会更差，过去所见都是定向调控的目标。至于3月制造业PMI虽回升至50.1%，三个月来首次重上50%，但3月中、小企业PMI则分别跌1.1%和1.2%至48.3%和46.9%，反映中小型企业境况仍然处于低迷。
即使是3月新增贷款1.18万亿人民币，是五年来最大的3月新增贷款，也令今年首季的每个月新增贷款都超过1万亿人民币，对上一次是在2009年。国指当年便由7,000点水平升至13,860点水平，如由当时低位6,403点计算，升幅更超过1倍，若然今年历史重演，以今年1月低位11,274点计算，翻一番都可以升至22,000点以上，即使八折计算也要见20,000点，似乎国指今年仍未见顶。
至于第一季新增贷款虽高，尽管不少银行表态支持中小企，但相信不少贷款是流入大企业身上，因为坏帐机会低，故一些以中小企为主的信贷公司便有市场，见到中小企贷款为主的瀚华和佐力小贷 去年盈利都有双位数增长，前者盈利升54%至4.3亿人民币，后者升81%至9,340万人民币，如以目前形势来看，今年继续增长应该没有问题，尤其瀚华去年业绩派高息，往绩息率达7.5厘，会秤高小小。
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料