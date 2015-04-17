港报财经评论：估值趋提升，内银水位足--经济日报4月17日

估值趋提升，内银水位足/ 林瑞芬

本月初北水大举南下后，中港两地股市的互相影响性有更紧密趋势。谷到爆的中国内地创业板股指数开始见调整，指数暂时受制2,596高位，昨收2,484。个股方面，曾升至近百倍PE的用友网络在3月25日筑顶回落，其子公司畅捷通 则坐火箭式上升，两者PE拉近，似乎南下资金令相对便宜中、小型港股轻易被炒上，间接分流中国内地部分炒作资金，纾缓中国内地高估值股份炒过龙的风险。

港股目前尚在消化早前急升浪，暂受制于28,000阻力。技术上，恒指守26,300至26,400料无大碍，昨收报27,739，升0.4%。国指则在15,000阻力前消化即市超买情况，为突破15,000作好准备，昨收报14,720，升1.7%，而国指裂口支持力强。憧憬国指抽升，动力来自H股价折让趋收窄外，预计内银股的估值提升，也是主要动力之一。 上证昨再创52周新高，收报4,194，升2.7%；工行、招行升3.5%及5.3%。早在2月已提出内银股的估值有提升机会，有买趁早。现在看来，预期料快应验。观乎走势，中行 强势涨破4.5港元中期阻力，已率先突破2007年高位，乐观推论，突破三角形的量度升幅可见8港元。外资行还未有提出过如此高的目标水平，但中信证券刚给中行7.8港元目标价，与技术指标脗合，可作为想像空间。中行强于同业的原因，或许与市场对该行充分受惠人民币国际化与一带一路国策战略有关。据统计，该行是中国商业银行中海外业务规模最大，收入贡献最高者（2014年利润贡献度达23%。在中国企业对外投资热提升，而一带一路确能带动该行本外币授信、结算清算、债券承销等业务金融服务）皆可视为中行的潜伏催化剂。今周曾提出追涨内银可选工行 。结果，周初至今，工行累计涨近11%，突破中期降轨6港元阻力，突破讯号明确，如无意外，工行可随中行挑战2007年高位7.35港元。这是否终点？在目前中资股强势下，配合走势图看，突破6港元三角形阻力的量度升幅约至11港元。

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中小贷好做，瀚华轻注买/ 余少文

中国内地股市走高，带动国企指数上冲，阻力位14,800点。至于领导人重申加大定向调控，中小企仍然是焦点所在，有望带动中小贷，留意瀚华金控 。原以为A股和国指要整固，但A股昨日立即走高，当中上证综合指数逼近4,200点，全日升110点或2.7%，收报4,194点，沪深两市成交额合计超过1.2万亿人民币。而国企指数亦升248点或1.7%，收报14,720点，成交额409亿人民币，70%主板H股随大市上升；至于红筹指数升63点或1.2%，收报5,323点，成交额近120亿人民币。

昨日已指出，总理李克强指经济下行压力增加，要加大定向调控，而近期的数据显示，整体经济表现确实差，首季GDP增7%是否有水份，见仁见智。但经济差，中小企的情况会更差，过去所见都是定向调控的目标。至于3月制造业PMI虽回升至50.1%，三个月来首次重上50%，但3月中、小企业PMI则分别跌1.1%和1.2%至48.3%和46.9%，反映中小型企业境况仍然处于低迷。

即使是3月新增贷款1.18万亿人民币，是五年来最大的3月新增贷款，也令今年首季的每个月新增贷款都超过1万亿人民币，对上一次是在2009年。国指当年便由7,000点水平升至13,860点水平，如由当时低位6,403点计算，升幅更超过1倍，若然今年历史重演，以今年1月低位11,274点计算，翻一番都可以升至22,000点以上，即使八折计算也要见20,000点，似乎国指今年仍未见顶。

至于第一季新增贷款虽高，尽管不少银行表态支持中小企，但相信不少贷款是流入大企业身上，因为坏帐机会低，故一些以中小企为主的信贷公司便有市场，见到中小企贷款为主的瀚华和佐力小贷 去年盈利都有双位数增长，前者盈利升54%至4.3亿人民币，后者升81%至9,340万人民币，如以目前形势来看，今年继续增长应该没有问题，尤其瀚华去年业绩派高息，往绩息率达7.5厘，会秤高小小。

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