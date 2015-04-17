港报社评：推优惠吸客，还要靠老实和笑脸--星岛日报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
香港旅游和零售业面对03年沙士肆虐以来最严峻挑战，政府决定加码拨款予旅游发展局搞宣传推广，吸引旅客来港。现时旅客消费和本地消费比重此消彼长，本地消费者亦获纳入为促销对象，务求大家开心。单靠宣传和购物优惠，不足以达到救市效果，还需要改善服务态度和营商手法。
商铺纷纷自救，政府亦决定今年春夏拨款逾亿元予旅发局救市，当中每年夏季的重点海外宣传活动，耗资逾8,000万，拍短片宣传香港好客，以及搞旅客大抽奖。
反水货客新闻片段广传海外，严重打击香港好客形象，海外人士通常相信新闻片段多过半官方机构的宣传片。至于抽奖优惠，对旅客钱包的吸引力，恐怕比不上日韩等地区的货币贬值产生的全面减价。当局因此不得不额外「落重本」来打这场高难度的仗，诱之以利兼动之以情。
香港神秘顾客协会比对全球41个地方的待客微笑态度，香港排行倒数第3。业内归咎工时长、压力大，需要改进，另一方面，会否是以前豪客多，生意太容易做，忽略了笑脸迎人的重要？
旅发局又获政府额外拨款2,000多万元，在本月下旬展开为期约一个月的「开心着数大行动」，有逾万家商户提供各式各样的折扣优惠，无论本地市民和旅客都可以享用，齐齐开心。
旅客是主题公园和不少商户的重要财源，现在旅客减少，这些企业除了设法加强对旅客的吸引力之外，亦加强向本地消费者招手。本地失业率低，近来股市活跃，进一步刺激本地人的消费意欲，只差在未回到当年以「鱼翅漱口」的日子，零售和消闲服务业的本地消费比重势会增加。
要成功达到促销效果，一来要视乎「着数」内容有多大吸引力，二来要视乎服务态度，三来要确保营商手法令顾客花钱花得惬意。
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料