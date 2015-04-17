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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:38 BJT

港报社评：推优惠吸客，还要靠老实和笑脸--星岛日报4月17日

香港旅游和零售业面对03年沙士肆虐以来最严峻挑战，政府决定加码拨款予旅游发展局搞宣传推广，吸引旅客来港。现时旅客消费和本地消费比重此消彼长，本地消费者亦获纳入为促销对象，务求大家开心。单靠宣传和购物优惠，不足以达到救市效果，还需要改善服务态度和营商手法。

商铺纷纷自救，政府亦决定今年春夏拨款逾亿元予旅发局救市，当中每年夏季的重点海外宣传活动，耗资逾8,000万，拍短片宣传香港好客，以及搞旅客大抽奖。

反水货客新闻片段广传海外，严重打击香港好客形象，海外人士通常相信新闻片段多过半官方机构的宣传片。至于抽奖优惠，对旅客钱包的吸引力，恐怕比不上日韩等地区的货币贬值产生的全面减价。当局因此不得不额外「落重本」来打这场高难度的仗，诱之以利兼动之以情。

香港神秘顾客协会比对全球41个地方的待客微笑态度，香港排行倒数第3。业内归咎工时长、压力大，需要改进，另一方面，会否是以前豪客多，生意太容易做，忽略了笑脸迎人的重要？

旅发局又获政府额外拨款2,000多万元，在本月下旬展开为期约一个月的「开心着数大行动」，有逾万家商户提供各式各样的折扣优惠，无论本地市民和旅客都可以享用，齐齐开心。

旅客是主题公园和不少商户的重要财源，现在旅客减少，这些企业除了设法加强对旅客的吸引力之外，亦加强向本地消费者招手。本地失业率低，近来股市活跃，进一步刺激本地人的消费意欲，只差在未回到当年以「鱼翅漱口」的日子，零售和消闲服务业的本地消费比重势会增加。

要成功达到促销效果，一来要视乎「着数」内容有多大吸引力，二来要视乎服务态度，三来要确保营商手法令顾客花钱花得惬意。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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