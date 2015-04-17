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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:51 BJT

中国个股：浦发银行行长朱玉辰辞任，刘信义被提名接任

路透北京4月17日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行 周五公告称，该行副董事长兼行长朱玉辰以身体原因为由提出申请辞去公司职务；该行拟提名党委副书记刘信义为行长人选。

公告显示，该行近期将召开董事会审议刘信义的聘任事宜，其行长任职资格还须获得中国银监会核准。

浦发银行今日早盘报18.84元人民币，涨1.02%。(完)

参看公告详情，请点选上交所网站：here (发稿 吴晓龙/林琦；审校 张喜良)
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