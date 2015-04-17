港报社评：优惠吸引旅客，更要遏制赶客歪风--文汇报4月17日

为吸引旅客及刺激零售消费，优质旅游服务协会将在本月27日至下月28日，举办「开心着数大行动」，超过一万间商舖和食肆推出优惠，香港居民及游客都可享用。我们认为，香港既要推出优惠行动吸引旅客，更要遏制辱客赶客歪风，只有双管齐下才能尽快恢复香港「好客之都」和「旅游城市」的形象，振兴备受打击的旅游、零售以及餐饮等行业。

激进分子近月来接连以「反水货客」为名，到屯门、沙田、尖沙咀和元朗等地，骚扰商舖，以暴力冲击挑衅、辱骂、围攻内地游客，已严重损害香港声誉，许多内地客选择不来香港旅行。3月的整体访港旅客人数较去年同期下跌8.7%，其中内地旅客下降10%，外国旅客亦跌4.7%，跌幅明显。在连锁效应下，香港零售、餐饮及酒店业亦随着旅客减少而步入寒冬。

激进分子暴力辱客赶客祸延百业。旅游业是香港一个重要的产业，对香港GDP的贡献是4.7%，内地游客消费则约占香港零售消费的1/3。瑞信发布最新报告指出，因内地游客消费减少，将2015年香港经济增长预测从2.4%下调至1.6%。如果香港再不采取措施，挽回游客信心，接下来旅游业及其相关行业就会陷入更大困境。举办「开心着数大行动」，不仅是对香港旅游业和相关行业的救亡行动，同时也为香港市民带来购物和餐饮优惠，将有效刺激消费市道。

香港举办「开心着数大行动」吸引旅客的同时，更要有效遏制辱客赶客歪风，才能消除旅游业和相关行业的灾难根源。导致访港旅客数量急降，最主要的原因是激进分子针对内地旅客的「反水货客」暴力行动。暴力辱客赶客虽然只是极少数人的行为，却令香港从「好客之都」变为「赶客之都」，香港数十年好客友善道行毁于一旦。要修复香港的「好客之都」形象，恢复旅客信心，关键是要制止「反水货客」行动再度嚣张作恶。有激进组织扬言，不排除在即将来临的五一黄金周再掀起「光复行动」，这是对香港法治明目张胆的挑战，更会令步入寒冬的旅游业雪上加霜。执法当局必须依法打击和遏制暴力辱客赶客的违法行为，才能避免政府与业界挽救旅游业的努力付诸东流。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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