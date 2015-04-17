港报社评：韦达诚获巨额分手费，港铁处理须增透明度--明报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
高铁工程延误，暴露港铁管理千疮百孔，导致可能超支多少，港铁迄今未向公众交代；有关高铁事件的3份报告，都指出港铁管理不善是主要原因，而原任行政总裁韦达诚负责管理港铁，他要承担的责任显而易见。不过，港铁与韦达诚达成的离职协议，特别是他获得的1,570万元合约结算金，情况有点荒谬。
按合约规定，韦达诚提前1年离职，他所获合约结算金，相信是包括这一年薪金在内的各种收益，即是韦达诚不用上班，就得到1年收益，而背景是他要为高铁工程延误负责任；港铁与韦达诚协议的这笔「分手费」，除非韦达诚与港铁签订的雇用合约有硬性规定，不管他任内胜任与否或做了不当情事，只要不再任职，港铁都要支付合约期内相关收益，否则，港铁对韦达诚的慷慨疏爽，就找不到合理理由。
韦达诚领导下的高铁工程，起码有两个后遗症。一是工程延误导致的经济损失。另一个后遗症是港铁形象蒙上污点，港铁管理一贯予人先进的印象，赢得口碑，港铁能够对外输出服务，与此有关，不过，高铁事件暴露港铁管理有大量问题，形象受损，人们对它的信心和信任打了折扣。
韦达诚在事件的角色和责任，按一般人的认知理应得到惩罚，若不离职，就应该减薪等，若离职，则补偿只应获一定金额代通知金，但是，现在韦达诚宛如获得奖赏，以目前所知情况，很难使人信服。事实上，若港铁认为韦达诚已经不适任行政总裁，可以选择让他辞职离去；另一个选择是立即解雇他，或许因此而对簿公堂，不过，以韦达诚在高铁延误事态的角色和责任，打起官司来对他未必完全有利。
港铁应该披露与韦达诚的雇用合约，若合约规定他理所当然享有现在的赔偿，基于履行合约精神，无话可说，若合约并非如此规定，则韦达诚所获赔偿，港铁就有责任解释，让公众知道其中有什么考虑，并判断是否合理。高铁事件重创港铁，新任领导层应该展示破除弊端，重建良好管理的决心，而彻底告别高铁事件，是港铁重新获得公众信任的试金石；港铁新管理层应全盘交代韦达诚获巨额补偿的缘由，让事件告一段落，而非重陷隐瞒遮掩以至难以自拔的泥淖。
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