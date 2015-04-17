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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:41 BJT

港报社评：民进党若再次执政，北京应视作新常态--信报4月17日

四年前第一度角逐大位之时，蔡英文以80万票的差距败给争取连任的国民党马英九。此一时，彼一时，四年后的今天蔡英文胜算大得多，因为马英九执政7年多以来交不出亮丽政绩，加上国民党经历去年的九合一地方选举溃败，被形容为「输得只剩总统府」，蓝营气势江河日下，造就绿营共主蔡英文行情看涨。卷土重来的蔡英文发表竞选宣言时强调，全力推动内政改革，改变旧有的管治模式，建立以人民为本的政府，解决方法就是要结束国民党执政。

面对国际现实，台湾选择有限，与其说蔡英文的两岸政策是模糊，不如说是务实。经过20多年来政治生态天翻地覆的转变，台湾政大选研中心的民意调查显示，支持尽快统一的不超过5%，支持尽快独立的只有7.8%，赞成维持现状的高达85%。为了配合主流意见，蔡英文假如当选总统，两岸关系如无意外不会因为台湾寻求甚至宣布独立而波涛再起，北京应该会把台湾的政党轮替视作等闲新常态，民进党执政也不是什么大不了的事情。

台湾曾经撕裂社会的统独之争，渐渐归于平淡而化作维持现状，香港近日由于政改方案而争拗不断的严重分化，以及日益尖锐的中港矛盾，则暂时没什么缓和机会。

香港的「一国两制」对于台湾已难言吸引力，相反，台湾的经验教训却可供香港借监，一方面吵吵闹闹也许是民主发展的必经阶段，另一方面在北京坚决不容国家分裂的大局面前，务实地处理与大陆的关系，诚无可避免。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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