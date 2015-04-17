港报社评：民进党若再次执政，北京应视作新常态--信报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
四年前第一度角逐大位之时，蔡英文以80万票的差距败给争取连任的国民党马英九。此一时，彼一时，四年后的今天蔡英文胜算大得多，因为马英九执政7年多以来交不出亮丽政绩，加上国民党经历去年的九合一地方选举溃败，被形容为「输得只剩总统府」，蓝营气势江河日下，造就绿营共主蔡英文行情看涨。卷土重来的蔡英文发表竞选宣言时强调，全力推动内政改革，改变旧有的管治模式，建立以人民为本的政府，解决方法就是要结束国民党执政。
面对国际现实，台湾选择有限，与其说蔡英文的两岸政策是模糊，不如说是务实。经过20多年来政治生态天翻地覆的转变，台湾政大选研中心的民意调查显示，支持尽快统一的不超过5%，支持尽快独立的只有7.8%，赞成维持现状的高达85%。为了配合主流意见，蔡英文假如当选总统，两岸关系如无意外不会因为台湾寻求甚至宣布独立而波涛再起，北京应该会把台湾的政党轮替视作等闲新常态，民进党执政也不是什么大不了的事情。
台湾曾经撕裂社会的统独之争，渐渐归于平淡而化作维持现状，香港近日由于政改方案而争拗不断的严重分化，以及日益尖锐的中港矛盾，则暂时没什么缓和机会。
香港的「一国两制」对于台湾已难言吸引力，相反，台湾的经验教训却可供香港借监，一方面吵吵闹闹也许是民主发展的必经阶段，另一方面在北京坚决不容国家分裂的大局面前，务实地处理与大陆的关系，诚无可避免。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料