港报社评：人民币不打货币战，中国临考验--经济日报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
国务院总理李克强表明不希望人民币续贬，因人币平稳除有助经改，更关键是保人币国际化步伐。惟美国加息日程将在下半年明朗化，美元若展新升浪，中央能否力稳人币将添变数。
中央拒参与货币战的底因，应有内外两重考量。内部因素就如李克强所指，不能靠贬值刺激出口，否则中国经济难调结构，人币稳中偏强有助倒迫企业练好「内功」，提升产品技术与质量，增中国货在国际市场的竞争力。
更关键的应是外因，就是力推人币国际化。今年是人币国际化关键年，一是透过中国牵头的亚投行作平台，扩大人币在国际大型投资、融资项目的应用，二是藉国际货币基金组织（IMF）检讨特别提款权（SDR）的货币篮子，力争将人币纳入SDR，以增国际话语权。
若中央投入货币战，势被国际社会质疑中国自踩货币图损人利己，亦令市场忧虑人币前景难测，不敢增持与使用人币。中央无疑望人币汇价维稳，彰显负责任大国形象，尽量减低人币国际化阻力。故内地经济下行压力大虽令中央忧心，人币若能至少贬值2%、3%或以上，将有助纾减经济重压，惟在人币国际化的更大考量下，货币战可不打就尽量不打。
且从国际大环境来看，美元汇价自去年中至今累飙最多25%，强美元对美国经济的冲击逐渐浮现，令美汇指数近日在100点关口俳徊，短期内或面临调整；加上不少货币战「参战国」，如日本、新加坡等，近期皆未再加招，以免汇价过度贬值惹更大走资压力。环球汇市正处休整期，中央亦没理由在此际才淌货币战浑水。虽然环球货币战烽火暂歇，但平静气氛恐难持久，关键是美国加息日程势在下半年更趋明确。若加息预期再飙，美元有可能再展新升浪，并促其他国家再燃货币战战火，人币被迫走强。届时内地汇率政策仍维持随美元强势，抑或因应形势让人币趋贬，势陷两难抉择。
人币汇价在未来一两个月或保持平稳，但下半年是稳还是贬，还看美国加息日程对美元汇价的影响，以及各国央行会否再掀货币战，中央才能决定行止。
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