《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
*明报：
--减价战蔓延，继名表名袋后，据本报记者所见，谢瑞麟 、英皇钟表珠宝 、景福 以及太子珠宝钻饰，普遍提供五折至七折优惠吸客。
*星岛日报：
--上市公司卖盘及转手潮涌现，大昌微綫集团 获公司主要股东陈锡明知会，其曾与独立第三方人士接触可能收购其持有公司的股权；世达科技 于开市前公布，有投资者提出以15亿港元入股。
*苹果日报：
--中国人寿 首季保费收入1,534亿元人民币，按年增加16.03%。
--会德丰 旗下会德丰地产于九龙油塘新盘Peninsula East销售150伙单位，大约三小时售罄，套现10.75亿港元。
*东方日报：
--行李箱品牌新秀丽 今年首季度销售净额按年升10.8%至5.66亿美元，撇除汇兑影响的销售增幅则达18.5%，当中北美市场受多项收购带动，增幅最大。
--一只由麦格理发行、下周三正式上市的港交所 认购证，行使价达488港元，较港交所收市价价外70%，为至今行使价最高的港交所窝轮。
*文汇报：
--港交所《个人投资者调查2014》调查显示，香港成年人口中有36.2%约225.3万人是股民，证券市值中位数为20万港元，同创新高，并较上次即2011年的调查分别增加约3.1万人及53.85%。
--受惠于旅游需求殷切及内地主要制造业的高峰生产，国泰航空 及旗下港龙航空于3月传统淡季的客、货运量按年分别增长11%及1.5%，好于市场预期。
*大公报：
--佳兆业 称，目前公众股东的持股量为20.81%，未能符合25%最低公众持股量规定。
--主要供应电脑、液压设备以及汽车的精密金属零件生产商国际精密 表示，受多数海外客户已在长三角设立内地厂房影响，公司将在江苏进行厂房扩建而适应产品内送，同时希望开拓内地市场。（完）
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(整理 刘雅丽；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料