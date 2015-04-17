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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:36 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

*明报：

--减价战蔓延，继名表名袋后，据本报记者所见，谢瑞麟 、英皇钟表珠宝 、景福 以及太子珠宝钻饰，普遍提供五折至七折优惠吸客。

*星岛日报：

--上市公司卖盘及转手潮涌现，大昌微綫集团 获公司主要股东陈锡明知会，其曾与独立第三方人士接触可能收购其持有公司的股权；世达科技 于开市前公布，有投资者提出以15亿港元入股。

*苹果日报：

--中国人寿 首季保费收入1,534亿元人民币，按年增加16.03%。

--会德丰 旗下会德丰地产于九龙油塘新盘Peninsula East销售150伙单位，大约三小时售罄，套现10.75亿港元。

*东方日报：

--行李箱品牌新秀丽 今年首季度销售净额按年升10.8%至5.66亿美元，撇除汇兑影响的销售增幅则达18.5%，当中北美市场受多项收购带动，增幅最大。

--一只由麦格理发行、下周三正式上市的港交所 认购证，行使价达488港元，较港交所收市价价外70%，为至今行使价最高的港交所窝轮。

*文汇报：

--港交所《个人投资者调查2014》调查显示，香港成年人口中有36.2%约225.3万人是股民，证券市值中位数为20万港元，同创新高，并较上次即2011年的调查分别增加约3.1万人及53.85%。

--受惠于旅游需求殷切及内地主要制造业的高峰生产，国泰航空 及旗下港龙航空于3月传统淡季的客、货运量按年分别增长11%及1.5%，好于市场预期。

*大公报：

--佳兆业 称，目前公众股东的持股量为20.81%，未能符合25%最低公众持股量规定。

--主要供应电脑、液压设备以及汽车的精密金属零件生产商国际精密 表示，受多数海外客户已在长三角设立内地厂房影响，公司将在江苏进行厂房扩建而适应产品内送，同时希望开拓内地市场。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 刘雅丽；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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