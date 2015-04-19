主要国家经济指标预测--4月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.6% -2.1% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月17日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 41.7 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -2.7% -- 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 2月 盈余138 -- 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余264 盈余294 直接及证券投资(亿欧元) 132 -- 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少20.7 减少29.5 按ILO标准计算的失业率 截止2月的三个月 5.6% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.8% +1.7% 0900 欧元区消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.1% +1.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品与能源的HICP(较前月) 3月 +1.2% +1.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) -0.2% -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.7% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +1.7% +0.5% 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.3% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 95.9 94.0 现况指数 108.2 105.2 预期指数 88 87.0 4月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -3.7% -- (较上年同期) -0.1% -- 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.8% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 正12 -- (完)