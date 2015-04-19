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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--4月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月       +0.2%       +0.1%
                                (较上年同期)                       -1.6%       -2.1%
    1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数              3月         --       负0.11

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月17日(五)
    0500 日本消费者信心指数                              3月         41.7       --   
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                        2月        -2.7%       -- 
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)              2月      盈余138       -- 
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                         盈余264   盈余294
               直接及证券投资(亿欧元)                                 132       --   
    0830 英国请领失业金人数(千人)                        3月     减少20.7　减少29.5
             按ILO标准计算的失业率           截止2月的三个月         5.6%      5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)                 +1.7%     +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)               +1.8%     +1.7%
    0900 欧元区消费者物价调合指数(HICP)(较前月)      3月终值        +1.1%     +1.1%
                   (较上年同期)                                     -0.1%     -0.1%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)              3月        +1.2%     +1.3%
                                   (较上年同期)                     +0.6%     +0.6%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     3月        +0.2%     +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                          -0.1%      持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                            +0.2%     +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                      +1.8%     +1.7%
             每周平均实质所得(较前月)                               -0.2%       -- 
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)               3月        +0.7%     +0.5%
                              (较上年同期)                          +1.2%     +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                  +0.6%     +0.3%
                          (较上年同期)                              +2.4%     +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                          2月        +1.7%     +0.5%
    1400 美国领先指标(较前月)                            3月        +0.2%     +0.3%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数            4月初值        95.9      94.0
                                  现况指数                          108.2     105.2
                                  预期指数                             88      87.0
    
    4月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月           -3.7%       --  
                                (较上年同期)                        -0.1%       --  
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)          第一季          -0.3%     -0.2%
                              (较上年同期)                          +0.1%     +0.8%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数               4月            正12       -- (完)
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