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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:58 BJT

中国货币市场：预期宽松主要回购利率延续小幅跌势，关注缴税影响

路透上海4月17日 - 中国银行间市场周五风平浪静，隔夜和七天期回购利率延续小幅跌势。目前来看，市场对未来资金预期整体较为宽松，惟资金价格已至阶段低位，再下行动力渐弱。

交易员称，七天回购利率已跌至2.8%附近，后续走向还要看央行对短端利率的引导态度而定。短期内需要重点关注的影响因素还是缴税，以及可能的MLF到期续做等。

上海一券商交易员表示，“今天很松的，各期限都有出。就是14天的可以跨月了贵点。”

至于隔夜和七天等主要回购利率定位，她认为，应该还是掌握在央行手中。因此未来公开市场逆回购是否继续，以及相应利率变化，都要继续关注。

本周二央行公开市场七天期逆回购利率再降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2296 2.2706 -4.10

七天 2.8434 2.8783 -3.49

14天 3.4303 3.3683 +6.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6900 3.1050 -41.50

七天 2.5000 3.0000 -50.00

14天 2.2000 3.3000 -110.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3500 2.3800 -3.00

七天 2.9300 3.0300 -10.00

14天 3.4300 3.4000 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.2680 2.2980 -3.00

七天 2.8730 2.8840 -1.10

三个月 4.7030 4.7200 -1.70

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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