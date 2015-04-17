中国货币市场：预期宽松主要回购利率延续小幅跌势，关注缴税影响

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周五风平浪静，隔夜和七天期回购利率延续小幅跌势。目前来看，市场对未来资金预期整体较为宽松，惟资金价格已至阶段低位，再下行动力渐弱。
交易员称，七天回购利率已跌至2.8%附近，后续走向还要看央行对短端利率的引导态度而定。短期内需要重点关注的影响因素还是缴税，以及可能的MLF到期续做等。
上海一券商交易员表示，“今天很松的，各期限都有出。就是14天的可以跨月了贵点。”
至于隔夜和七天等主要回购利率定位，她认为，应该还是掌握在央行手中。因此未来公开市场逆回购是否继续，以及相应利率变化，都要继续关注。
本周二央行公开市场七天期逆回购利率再降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。
中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2296 2.2706 -4.10
七天 2.8434 2.8783 -3.49
14天 3.4303 3.3683 +6.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6900 3.1050 -41.50
七天 2.5000 3.0000 -50.00
14天 2.2000 3.3000 -110.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3500 2.3800 -3.00
七天 2.9300 3.0300 -10.00
14天 3.4300 3.4000 +3.00
Shibor
其中:隔夜 2.2680 2.2980 -3.00
七天 2.8730 2.8840 -1.10
三个月 4.7030 4.7200 -1.70
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料