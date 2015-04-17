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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:04 BJT

香港个股：中国信达发行五年期及十年期票据，息率3.125%及4.25%

路透香港4月17日 - 中国主要不良资产管理公司--中国信达 周五称，落实发行本金总额分别为13亿美元及17亿美元的五年期及十年期有担保优先KW票据，息率为3.125%及4.25%。

此为中国信达此前建立本金总额最高30亿美元的全球中期票据计划，所得款项净额用作营运资金、投资及其他一般公司用途。

据公告，五年期票据的发售价为本金额的99.688%，于2020年4月23日到期；十年期票据的发售价为本金额的99.710%，2025年4月23日到期。两批票据的发行人均为China Cinda Finance (2015) I Limited，及每半年支付一次利息。

公司称，预期票据可达穆迪Baa1、标准普尔BBB+及惠誉A级。

香港时间09:59，中国信达升0.84%，报4.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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