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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:03 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元亚洲盘上涨，但技术面转为偏空

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    * 欧元兑澳元在亚洲盘上涨35个点子，因澳元兑美元遭到获利了结
    * 在澳洲就业数据意外亮丽后，开盘时跌0.85%，动能指标向下
    * 五日、10日及20日移动均线冲突，20日波林格区间开始扩大
    * 必须收在2015年低位1.3711下方才能确定偏空
    * 稍早低位1.3777和周二/周三低位1.3865/70为初步支撑/阻力位
    * 图表：link.reuters.com/kys54w(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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