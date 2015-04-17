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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:07 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初走升，美国经济疲弱推迟升息预期

路透台北4月17日 - 台币兑美元 周五盘初走升。交易员表示，美国持续公布疲弱数据以及FED官员讲话令美元走弱，再加上外资汇入带动，台币实质价位上扬。

不过交易员也指出，台币升至31.10附近，即有油款等进口商的美元买盘进场承接，央行似乎也有阻升的动作，再加上台股表现不佳，令台币无法扩大升值幅度。

〞老大(央行)有接(美元)，接蛮多的。”一位本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则称，油款等买盘一直在承接美元，这让台币要突破31.10的困难度增加。

本地时间10:03，大盘加权股价指数 下挫0.75%报9,584.48点。

美元兑一篮子货币周五亚洲时段早盘守在逾一周低点附近，隔夜美国公布的经济数据令人失望，让美元再度受挫。美元指数 一度低见97.282，触及4月8日以来低点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.080-31.160间交投。早盘主要交易区间落在31.095-31.130；上交易日区间则在31.163-31.195。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续扩大，看升台币预期升温。一个月远汇报价 暂在31.075/31.100左右，上日纽约盘收在31.050。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.080-31.160

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