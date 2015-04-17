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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:22 BJT

台湾股市：早盘盘中下跌，台积电疲弱财测拖累半导体类股挫低

路透台北4月17日 - 台股周五早盘盘中下跌0.77%，半导体类股下跌
，且全球晶圆代工龙头--台积电 财测疲弱，令大盘承压。
    
    0201GMT，加权股价指数 跌74.65点至9582.22点，周四收升1.
22%。
    
    电子类指数 跌1.12%，半导体类指数 重挫2.4%。
    
    台积电周四表示，预估第二季合并营收2,040-2,070亿台币，低于第
一季的2,220.3亿，季减6.8-8.1%。该公司并预估，第二季毛利率47.5-49
.5%(上季为49.3%)；第二季营利率36.5-38.5%，(上季为39%)。 
    
    台积电股价下挫2.72%，拖累同业联电 和日月光 
分别跌2.04%和2.19%。(完)
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