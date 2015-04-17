《中国大宗商品综述》煤价深陷低谷脱身难，抢滩出口市场竟成新出路

作者 李文科

路透北京4月17日 - 中国煤炭价格已经跌至九年低位，而因中国政府对进口煤政策的升级，3月中国煤炭进口量同比均出现不同程度下滑，这给跌跌不休的中国煤价吹来一丝暖风，但深陷低谷的煤价要想触底反弹恐未到时候。

进口煤政策收紧的直接后果是众多煤炭贸易商不得不转做煤炭内贸，部分进口煤甚至到港后没法通过新的检测而遭遇退回，进口贸易商积极性受到打击；另一方面，大型煤炭企业甚至动起了“抢占出口市场”的念头，以助力消化国内产能过剩。

“目前中国煤炭产业正在进入一个前所未有的低谷时期，...下一步煤炭出口是神华非常重要的方向，我们正在努力打开国际市场用户，出口煤对神华来讲未来肯定有大幅增长。”中国煤炭产量居首的神华集团副总经理王晓林称。

他在2015年中国国际煤炭大会上强调，不仅是企业，中国政府对于煤炭出口“现在是非常鼓励的”。

的确，做出这样的选择实属无奈之举。中国煤炭行业处于严冬，煤炭供应宽松，下游需求不足，环境资源约束不断加大，产能过剩，库存高位，价格低迷，加上企业经营困难将成为中国煤炭行业发展的新常态，并将深度延续。

出口煤炭的确是消化国内过剩产能的良方。不仅是神华，大同煤矿副总经理靳华也表示，大同煤矿一方面努力通过煤化工等项目就地消化煤炭，另一方面也正在考虑下一步增加煤炭的出口量。

中国以煤为主的能源消费格局短期内不会改变，但在市场和政府的两只手作用下，中国的煤炭产量料难以快速增长，且经过优胜劣汰后剩下的优质煤企将更具有国际竞争力。

不过短期内想要依靠出口来稳定价格则并不现实。考虑到国外煤矿尤其是澳大利亚大煤矿持续增产，全球经济复苏仍不稳定，在中国收紧进口煤的同时，海外市场还难以替代中国的需求量，中国煤企想要出口的意愿可以理解，但真正能出口多少煤炭是个问题。

煤炭贸易商表示，尽管油价下跌给进口煤增加了筹码，从澳洲运输煤炭到中国港口的价格甚至低于山西煤到达港口的价格，但中国有望进一步收紧进口煤的相关检测规定，部分贸易商“怕麻烦”已经转而努力将煤炭销售到其他国家。

2014年10月中旬起，中国取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其他烟煤等燃料等五个品种的零进口暂定税率，分别恢复实施3%到6%不等的最惠国税率。今年《商品煤质量管理暂行办法》正式实施，对进口煤微量元素施行管控。

中国煤炭协会会长王显政此前指出，坚决把不安全的产量、不经济的（亏损煤矿的）产量、煤质差的产量减下来，力争在2014年基础上，今年煤炭产量同比减少5%。

海关此前发布数据称，中国3月进口煤炭1,703万吨，同比下降32.66%。一季度，中国累计进口煤炭4,907万吨，同比下降41.5%。

业内人士称，不管是动力煤还是冶金煤的价格已经跌到九年来新低，基本上跌回到2007年以前，部分煤种价格下跌幅度超过70%，而2007年以前基本上中国煤炭行业是一个计划经济，煤炭价格由政府定价。

秦皇岛动力煤SH-QHA-TRMCOAL本期报445元/吨，至少为有统计的四年来低位。中国焦煤期货主力合约 以及动力煤期货主力合约 均在本周触及合约上市以来的新低。

**煤价续跌仍是大概率**

煤炭贸易商也表示，进口煤日子很难过，国内下游企业的报价普遍很低，很多贸易商只能选择观望，从这个角度而言，价格下跌仍是大概率事件。

的确，中国政府已经出台一系列严厉的政策督促煤矿减产，并对进口煤炭设置更严格的规定，希望能缓解中国煤炭市场的供需矛盾，但中国经济增速下滑、新环保法的硬约束以及中国过剩产能仍规模甚巨等背景下，煤炭价格难言回升。

王显政亦坦言，煤炭市场价格低位运行已成常态，在市场需求低迷，库存居高不下的情况下，稳定煤炭市场价格仍有难度，推动价格大幅回升更难，期盼以价格大幅上涨来提高企业经济效益将成为历史。

值得关注的是，跌跌不休的煤价正在倒逼煤炭行业结构调整。王晓林就指出，煤炭产业虽然处于严冬，但其中依然蕴藏着诸多机遇，煤炭企业只有通过积极转变发展方式推动产业升级创新并实现煤炭的清洁开发利用才是保证煤炭产业可持续发展的最终出路。

中国神华表示将坚定实施清洁能源的发展战略，将由世界主要的煤炭经销商转变为世界一流的清洁能源供应商是神华转型升级的核心目标，并将其燃煤机组的污染排放标准向燃气机组靠近。

中国GDP图表：link.reuters.com/syg83w

中国贸易和经济图表：link.reuters.com/fut96s

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国土资源部数据显示，2014年中国新增石油探明储量连续第八次超过10亿吨门槛，至10.61亿吨，处于稳定增储期。

--中国发改委部署加快推进输配电价改革，明确在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省（区）列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。

--中国煤炭工业协会称，中国一季度煤炭产量同比下降3.5%，前两月大型煤企亏损面逾八成。分析师指出，今年煤炭需求下降很快，主要来自房地产市场的低迷。

--中国海关周一称,3月煤及褐煤进口1,703万吨,较上月上升11.6%.

--中国财政部周四称，自今年4月起，通过上海国际能源交易中心交易的原油期货保税交割业务及大连商品交易所交易的铁矿石期货交割业务暂免增值税。

--中国神华集团有限责任公司副总经理王晓林周四称，今年神华煤炭产量将比去年减少5,000-6,000万吨，并努力加快国际市场开发，神华煤炭出口量下一步肯定有更多增长。 （完）