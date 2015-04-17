中国票据市场：资金充裕转贴利率本周续降逾30bp，大跌过后买气渐淡

路透上海4月17日 - 受中国银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场本周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。

交易员认为，从现有经济形势和央行降低社会融资成本意图来看，降息、降准等宽松预期十分强劲，支撑票据转贴利率下行大趋势。只是在具体政策出台前，票据价格续降动力有限。

国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

上海一银行交易员称，本轮票据转贴利率大跌，主因是市场资金明显转松。目前六个月左右票据买断成交价格在年息4.60%-4.70%附近。

“但降的太快，比我们资金成本都低，买起来就没意思了。”她指出。

央行公开市场周二再次下调七天期逆回购中标利率10个基点(bp)至3.35%。为春节以后第五次下调。

华南一银行交易员并认为，市场对未来货币政策宽松预期强劲，长期来看票据价格下行是大趋势。只是短期内累计跌幅过大，再下探动力不足。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9658/4.8609 5.0049/4.9171 5.1036/5.0400

上周五 5.1720/5.0755 5.1944/5.1037 5.2504/5.1932

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变动 -20.62bp/-21.46bp -18.95bp/-18.66bp -14.68bp/-15.32bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8551%，上周五为5.1240%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。