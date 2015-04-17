中国票据市场：资金充裕转贴利率本周续降逾30bp，大跌过后买气渐淡

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 受中国银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场本周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。
交易员认为，从现有经济形势和央行降低社会融资成本意图来看，降息、降准等宽松预期十分强劲，支撑票据转贴利率下行大趋势。只是在具体政策出台前，票据价格续降动力有限。
国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。
上海一银行交易员称，本轮票据转贴利率大跌，主因是市场资金明显转松。目前六个月左右票据买断成交价格在年息4.60%-4.70%附近。
“但降的太快，比我们资金成本都低，买起来就没意思了。”她指出。
央行公开市场周二再次下调七天期逆回购中标利率10个基点(bp)至3.35%。为春节以后第五次下调。
华南一银行交易员并认为，市场对未来货币政策宽松预期强劲，长期来看票据价格下行是大趋势。只是短期内累计跌幅过大，再下探动力不足。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.9658/4.8609 5.0049/4.9171 5.1036/5.0400
上周五 5.1720/5.0755 5.1944/5.1037 5.2504/5.1932
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变动 -20.62bp/-21.46bp -18.95bp/-18.66bp -14.68bp/-15.32bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8551%，上周五为5.1240%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料