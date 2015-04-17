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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:50 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘小升，美债盘整致台债短期陷于观望

路透台北4月17日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五早盘小升。交易员表示，美债殖利率陷入盘整，台债短券市场不耐久盘，些许卖压出笼。

但他们同时指出，五年券殖利率弹升后还是有一些买盘需求。美国联邦储备理事会将于月底召开会议，不排除下周美债殖利率若仍在此间盘整，可能仍会使台债短期陷于观望。

〞有些人没耐心就卖券，因为美债盘很久了，〞一位外商银交易员说。

不过，他们也认为，五年期公债的集中度还不错，殖利率弹升至相对水位仍然有买盘出笼，台债陷于上下皆难以突破的区间整理态势。

美国公债价格周四小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间的僵持局面。指标10年期公债价格 尾盘收益率报1.88%，稍早升至1.92%。

本地时间10:35，104/6殖利率升1基点，报1.0030%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.99-1.02%

以下为最新相关报导连结：

--《独家新闻》 希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议

--《综述》美联储官员对升息各持己见，经济数据成为焦点 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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