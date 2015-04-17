台湾债市：五年债殖利率早盘小升，美债盘整致台债短期陷于观望

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透台北4月17日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五早盘小升。交易员表示，美债殖利率陷入盘整，台债短券市场不耐久盘，些许卖压出笼。
但他们同时指出，五年券殖利率弹升后还是有一些买盘需求。美国联邦储备理事会将于月底召开会议，不排除下周美债殖利率若仍在此间盘整，可能仍会使台债短期陷于观望。
〞有些人没耐心就卖券，因为美债盘很久了，〞一位外商银交易员说。
不过，他们也认为，五年期公债的集中度还不错，殖利率弹升至相对水位仍然有买盘出笼，台债陷于上下皆难以突破的区间整理态势。
美国公债价格周四小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间的僵持局面。指标10年期公债价格 尾盘收益率报1.88%，稍早升至1.92%。
本地时间10:35，104/6殖利率升1基点，报1.0030%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.99-1.02%
以下为最新相关报导连结：
--《独家新闻》 希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议
--《综述》美联储官员对升息各持己见，经济数据成为焦点 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料